Los rostros de las víctimas de accidente aéreo en Norte de Santander: esto se sabe de los fallecidos

La aeronave de matrícula HK-4709, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fue localizada accidentada luego de que se reportara como desaparecida durante un vuelo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, confirmó el fallecimiento de las 15 personas que se encontraban a bordo del avión.

"Desde el momento en que se perdió comunicación con la aeronave, el Gobierno activó de manera inmediata todos los protocolos de emergencia, bajo la coordinación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la ministra de Transporte, en articulación con la Aeronáutica Civil", aseguraron las autoridades en comunicado de prensa compartido en la tarde de este miércoles 28 de enero.



Tras localizarse la aeronave, se confirmó que ninguno de los ocupantes había sobrevivido. "En las labores de búsqueda participaron aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, del Ejército Nacional, así como una aeronave y un helicóptero de SEARCA, con apoyo en tierra de la Policía Nacional, autoridades locales y las Juntas de Acción Comunal de las veredas del sector, cuya colaboración fue clave para el desarrollo de la operación", agregaron en el comunicado.



¿Quiénes son las personas que fallecieron en el accidente aéreo en Norte de Santander?

Las autoridades revelaron los nombres de las personas fallecidas en el accidente aéreo:



Piloto: Miguel Vanegas

Copiloto: José De la Vega

Diógenes Quintero Amaya

María Torcoroma Álvarez Barbosa

Carlos Salcedo

Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón

María del Carmen Díaz Rodríguez

Maira Alejandra Avendaño Rincón

Anayisel Quintero

Karen Liliana Parales Vera

Anirley Julio Osorio

Gineth Rincón

Natalia Cristina Acosta Salcedo

Maira Alejandra Sánchez Criado

Juan David Pacheco Mejía

Los rostros de las víctimas de accidente aéreo en Norte de Santander

“Hoy el país está de luto. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a las familias de las víctimas. Desde el primer momento actuamos con toda la capacidad del Estado y seguiremos acompañándolos en este doloroso proceso”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. “Se ha dispuesto la activación inmediata de los equipos técnicos de investigación para establecer, con rigor y transparencia, las causas de este lamentable accidente, conforme a los protocolos nacionales e internacionales”, agregó el director de la Aeronáutica Civil en una rueda de prensa.

(De izq. a der. de arriba a abajo) Carlos Salcedo, Diógenes Quintero, Juan David Pacheco Mejía, Maira Alejandra Sánchez Criado y Natalia Cristina Acosta Salcedo. Archivo Noticias Caracol

Se conoció que Diógenes Quintero Amaya era miembro de la Cámara de Representantes y candidato que buscaba la reelección en una de las Curules de Paz. Otro de los pasajeros era Carlos Salcedo, quien también era candidato a la Cámara por las mismas curules. Asimismo, se confirmó que Rolando Enrique Peñaloza era médico y viajaba con su esposa.

El Partido de la U se pronunció al conocerse la noticia de que en el avión se encontraba su candidato Diógenes Quintero. "Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país", aseguraron en el texto. El partido político también extendió un mensaje a las familias de las demás víctimas.

"La Asociación Colombiana de Neurocirugía lamenta el fallecimiento del doctor Rolando Enrique Peñaloza y su esposa María Del Carmen Díaz. Hoy su partida representa una dolorosa pérdida para todo el campo de la neurocirugía. Acompañamos con solidaridad a su familia y seres queridos. Que sus memorias perduren para siempre", se lee en un comunicado de la asociación. Por su parte, se conoció que Juan David Pacheco Mejía era exconcejal del municipio de Ocaña y viajaba con su esposa Maira Alejandra Sánchez. Fuentes le dijeron a Noticias Caracol que la pareja dejó a una hija pequeña.