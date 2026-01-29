Habla papá de víctima de accidente de avioneta de Satena: "Merecía seguir en este mundo"

Juan Carlos Acosta fue captado por las cámaras de Noticias Caracol cuando se estaba subiendo a una camioneta de la Defensa Civil para ir al lugar donde se había accidentado la avioneta de Satena entre los municipios de La Playa de Belén y Acarí. En medio de la incertidumbre de saber si su hija Natalia Acosta había sobrevivido al accidente aéreo, Juan Carlos se encontró con que, lamentablemente, su hija había perdido la vida.

Un día después de la tragedia, Juan Carlos habló con este medio y recordó a Natalia: “mi hija era una persona noble, dinámica, muy trabajadora, buena madre, buena hija, buena amiga, muy buena compañera. Un ser humano que merecía seguir en este mundo tratando de hacer las cosas que quería para ella y para su hija, pero lamentablemente las cosas son así”.

Finalmente, sobre lo último que habló con su hija, Juan Carlos mencionó que “hablamos básicamente de lo que venían a hacer cuando viniera acá a la ciudad. Quería hacer alguna actividad de tipo político en acompañamiento con el representante Diógenes Quintero para que la orientáramos en eso, pues nosotros tenemos un poco más de experiencia, pero lamentablemente no alcanzamos”.



Detalles del hallazgo de la avioneta de Satena accidentada

La avioneta en la que viajaban 15 personas quedó reducida a restos dispersos. El fuselaje (la estructura central) apareció fracturado; el metal, retorcido; y las alas, incompletas y esparcidas entre árboles desgajados, reflejaban la fuerza del impacto. La aeronave de Satena, con matrícula HK4709, había despegado a las 11:42 de la mañana del aeropuerto internacional Camilo Daza, en Cúcuta, rumbo a Ocaña, Norte de Santander. El aterrizaje estaba previsto para las 12:05 del mediodía, pero a las 11:54 a. m., cuando ya se aproximaba a su destino, el radar del Centro de Control perdió comunicación con ella entre los municipios de La Playa de Belén y Acarí.



Residentes de la zona aseguraron haber escuchado un estruendo y se dirigieron de inmediato hacia el sector. Al mismo tiempo, aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sobrevolaron el área para tratar de localizar el avión. Las autoridades descartaron que estuviera fuera del rango de los radares al verificar que su autonomía de vuelo se extendía hasta las 2:00 p. m.



Más de tres horas después de desaparecer de los sistemas de control, el avión fue encontrado siniestrado en una zona boscosa de la vereda Purasica, en La Playa de Belén. Mientras tanto, crecía la angustia entre los familiares de los ocupantes, quienes se movilizaron en vehículos de la Defensa Civil en un intento por acercarse al lugar del accidente. Tras la llegada de los equipos oficiales, se confirmó lo inevitable: no había sobrevivientes. De inmediato, los organismos de socorro iniciaron el despliegue en el área.

La Aeronáutica Civil informó que el localizador de emergencia nunca llegó a activarse. El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la entidad, explicó la línea de trabajo que adelantan las autoridades: “La aeronave está identificada y está ubicado el sitio donde fue el impacto. Estamos en el proceso de recopilación de evidencias y de datos para hacer un análisis y poder identificar factores contribuyentes o tener evidencias factuales para poder desarrollar una línea de investigación con respecto a la aeronave, a la operación, a las condiciones meteorológicas, que en este caso identificaron que eran adversas permanentes en el sitio del impacto. Estamos en el desarrollo del protocolo de recolección de información y datos”.

Las víctimas de este accidente aéreo fueron las siguientes:



Piloto: Miguel Vanegas

Copiloto: José De la Vega

Diógenes Quintero Amaya

María Torcoroma Álvarez Barbosa

Carlos Salcedo

Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón

María del Carmen Díaz Rodríguez

Maira Alejandra Avendaño Rincón

Anayisel Quintero

Karen Liliana Parales Vera

Anirley Julio Osorio

Gineth Rincón

Natalia Cristina Acosta Salcedo

Maira Alejandra Sánchez Criado

Juan David Pacheco Mejía

