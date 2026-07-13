María Noemí Arboleda es designada como ministra de Minas y Energía por Abelardo de la Espriella

El presidente electo anunció en una alocución en sus redes sociales este domingo que María Noemí Arboleda Arango, ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia, es la nueva ministra de Minas y Energía. De la Espriella aseguró que, aunque "nunca había estado en política", lleva 30 años "liderando proceso de planeación energética, operación de sistemas eléctricos de potencia y administración de mercados de energía".

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Arboleda es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia, con master y especialización en Ingeniería de Transmisión y Distribución Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Según su perfil de LinkedIn, tiene un "amplio conocimiento en el sector eléctrico colombiano, con más de 25 años de experiencia en la planificación y operación de sistemas eléctricos de potencia, planeación energética y transacciones del mercado de energía mayorista".

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¿Quién es María Noemí Arboleda, designada ministra de Minas y Energía?

María Nohemí Arboleda es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una especialización y una maestría en Ingeniería de Transmisión y Distribución Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín. Actualmente se desempeña como gerente general de XM, filial del Grupo ISA, empresa "especializada en la gestión de sistemas de tiempo real, la administración del mercado de energía mayorista y el desarrollo de soluciones y servicios de energía e información. Actuamos como un gran articulador y lo hacemos sumando la energía de todos".



Su vínculo con XM comenzó en marzo de 2005 y, antes de asumir la gerencia general, desempeñó diferentes responsabilidades dentro de la organización como ser gerente del Centro Nacional de Despacho; directora de Planeación de la Operación; directora de Transacciones Comerciales y directora de Transacciones de Mercado. Además de sus responsabilidades en XM, Arboleda ejerce la presidencia de CIGRÉ Colombia y también preside la representación técnica para la región iberoamericana de ERIAC.

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