Rodrigo Lara será el ministro del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, dio a conocer a través de sus redes sociales quién será el primer miembro de su gabinete una vez se posesione el próximo 7 de agosto. Se trata de Rodrigo Lara, quien ejercerá como ministro del Interior, según informó el futuro mandatario.

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El excongresista hizo parte de la campaña de De la Espriella, quien lo describió en su mensaje como: “El que NUNCA abandonó lo que más ama. Emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción. El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su Patria; el que NUNCA renunció a sus principios; el que NUNCA dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que NUNCA ha dejado de combatir a los corruptos. Rodrigo Lara Restrepo, Ministro del Interior de la Patria Milagro. Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción”.

Se espera que el presidente electo siga anunciando nuevos nombramientos a través de sus redes sociales a lo largo de los próximos días. (Lea también: Primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente electo tras recibir credencial del CNE)



¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?

Hijo de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur que fue asesinado por orden de Pablo Escobar en 1984, el nuevo miembro del gabinete de Abelardo de la Espriella es un abogado graduado de la Universidad Externado, con una especialización en el Instituto de Estudios Políticos de París y un Magister de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA).



Ya tenía experiencia con el Ministerio del Interior como asesor externo para temas de ordenamiento territorial y asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social, según lo publicado en Congreso Visible, quien recuerda que fue director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (2006), por lo que fue conocido como zar anticorrupción.



Fue senador vocero por el partido Cambio Radical desde abril de 2008, en reemplazo de Germán Vargas Lleras, y ejerció como representante a la Cámara por Bogotá en el periodo 2014-2018. Aspiro a la Alcaldía de Bogotá en las pasadas elecciones, las cuales ganó Carlos Fernando Galán.

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Después del 7 de agosto, asumirá la jefatura del Ministerio del Interior, que actualmente está a la cabeza de Armando Benedetti y quien lo felicitó por el nombramiento, asegurando que Lara "tiene todas las cualidades para hacerlo bien. Yo estaré, y todo el equipo del Ministerio, para hacer el empalme desde cuando él decida iniciarlo".

Por su parte, el futuro ministro del Interior dijo estar "conmovido y profundamente honrado" por "esta importante designación como Ministro del Interior. Mi más sincera gratitud Presidente Electo Abelardo de la Espriella por la confianza depositada en mí para asumir esta alta responsabilidad. Desempeñaré esta tarea con lealtad absoluta, patriotismo inquebrantable y total compromiso con el mandato popular. Seré un defensor incansable de la Constitución y el Estado de Derecho. Trabajaremos por el equilibrio y la armonía entre las ramas del poder, devolviéndole majestad y autoridad a nuestras instituciones. Forjaremos un gran acuerdo sobre lo fundamental que nos una y que se proyecte en el tiempo. Cumpliremos fielmente con el Plan de Gobierno y con el pacto que usted y el Vicepresidente José Manuel Restrepo sellaron con el pueblo colombiano".

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL