El mensaje de la Defensoría del Pueblo horas antes de la posesión de Abelardo de la Espriella

En la antesala de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que hizo un llamado a reafirmar la democracia, el pluralismo y el ejercicio pacífico del derecho a la protesta durante la jornada de este 7 de agosto.

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El mensaje fue publicado a través de la cuenta oficial de la entidad en la red social X y está dirigido tanto a quienes participarán en las manifestaciones convocadas para este día como a las autoridades encargadas de garantizar el orden público y los derechos fundamentales.

El saludo de la Defensoría

En el comunicado, la entidad señaló: "El día de hoy se posesiona el nuevo Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Como cada cuatro años en nuestro país, después del proceso electoral se da inicio a un nuevo periodo de Gobierno. Saludamos al nuevo Presidente en este día".



Al mismo tiempo, indicó que para esta jornada algunos sectores convocaron manifestaciones públicas debido a diferencias políticas y sociales con el nuevo Gobierno. Frente a ese escenario, la entidad recordó que la protesta social constituye un derecho fundamental y una expresión de la participación democrática.



En su pronunciamiento manifestó que "estas son expresiones del pluralismo democrático. La protesta social es un derecho fundamental y una expresión de derechos de participación democrática, cuenta con garantías constitucionales y debe desarrollarse pacíficamente".

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Asimismo, informó que, en cumplimiento de su mandato constitucional, hará acompañamiento a las movilizaciones anunciadas en diferentes regiones del país. "De ser necesario, si se presentan tensiones, promoveremos el diálogo social como la mejor forma de atenderlas y mediaremos para prevenir su escalamiento a disturbios o hechos de violencia", indicó la entidad.

#Pronunciamiento El día de hoy se posesiona el nuevo Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Como cada cuatro años en nuestro país, después del proceso electoral se da inicio a un nuevo periodo de Gobierno. Saludamos al nuevo Presidente en este día.



Al mismo… pic.twitter.com/FmllX56vqv — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 7, 2026

Equipos estarán presentes en los puntos de concentración

La Defensoría también informó que desplegó equipos en las jornadas de movilización y en los Puestos de Mando Unificado (PMU), con el propósito de realizar seguimiento a la garantía de los derechos humanos durante el desarrollo de la jornada.

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La entidad reiteró además un llamado tanto a los manifestantes como a las autoridades encargadas del manejo de la seguridad. "Invitamos a quienes participarán en las manifestaciones a ejercer su derecho de manera pacífica, y a las autoridades a garantizar el derecho a la protesta y actuar con pleno respeto por las normas que rigen la acción del Estado en la contención de disturbios o violencia que se puedan desencadenar, privilegiando siempre el diálogo", expresó.

A partir de las 3:00 de la tarde, Colombia vivirá el cambio de mando presidencial con la posesión de Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030. La ceremonia se llevará a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y contará con la asistencia del rey Felipe VI de España, así como de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura, además de otras delegaciones internacionales invitadas al acto oficial.