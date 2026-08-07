"Hasta siempre": el video del momento de la salida del presidente Gustavo Petro de la Casa de Nariño

Este viernes, Colombia es testigo de un cambio de Gobierno en el que Gustavo Petro, primer presidente de izquierda del país, cederá la jefatura de Estado a Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo para el periodo 2026-2030 en una inusual ceremonia en la ciudad de Cali, en el suroeste del país.

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Mientras la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella se celebra en la Arena USC, auditorio de la Universidad Santiago de Cali y no en el Salón Elíptico del Capitolio, como se ha hecho en la historia reciente del país, en Bogotá el presidente saliente, Gustavo Petro, se despide de la Casa de Nariño en un acto en la Plaza de Armas del palacio presidencial.

"Hasta siempre. Libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que ¡viva Colombia libre!", dijo Petro, vestido de blanco y de la mano de su hija menor, Antonella, en las escalinatas de la Casa de Nariño, antes de recibir un último homenaje militar en la Plaza de Armas. También lo acompañaron su hijo Nicolás Alcocer Petro y varios de los ministros de su gabinete.



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Previamente, el presidente Petro había publicado un video de su hija agradeciendo al personal que “me cuidó y me atendió en la Casa de Nariño”.

Un abrazo fraternal a todas y todos los trabajadores del gobierno y a elmperosnal que me cuido y me atendió en la Casa de Nariño pic.twitter.com/iFZ6WGrdtn — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 7, 2026

No hubo reunión con De la Espriella

Petro, el presidente saliente, no dio el tradicional mensaje de despedida al país, como sí lo hicieron sus antecesores. Sin embargo, ha prometido volver como jefe de la oposición, después de tomar unas vacaciones.

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El mandatario saliente y el entrante nunca se reunieron para hablar de la transferencia del poder, lo que ha dificultado el cambio de Gobierno, y De la Espriella ya anunció que no pisará la Casa de Nariño, que convertirá en un museo, porque gobernará desde las regiones, principalmente en Barranquilla, Cali y Medellín.