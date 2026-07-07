Abelardo de la Espriella envió mensaje a la Selección tras derrota con Suiza: "La dieron toda"

Luego de que la Selección Colombia cayera ante el equipo suizo en los octavos de final del Mundial de 2026, tras una tanda de penales que terminó 4-3, el presidente electo Abelardo de la Espriella le envió un mensaje a la tricolor a través de sus redes sociales, agradeciendo al equipo por su esfuerzo a pesar de que el resultado no fuera el esperado. "La dieron toda, muchachos. Gracias por llenar de alegría y esperanza a nuestro pueblo. Hay más futuro que pasado. ¡Que viva la selección y que viva Colombia!", escribió en su cuenta de X.

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Colombia ilusionó en su paso por el Mundial, tanto que sumados los tres partidos de la fase de grupos, el de dieciseisavos de final y el de octavos ganó tres y empató dos.

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