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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Abelardo de la Espriella envió mensaje a la Selección tras derrota con Suiza: "La dieron toda"

Abelardo de la Espriella envió mensaje a la Selección tras derrota con Suiza: "La dieron toda"

El presidente electo publicó un mensaje en su cuenta de X luego de que la Selección Colombia quedara eliminada del Mundial 2026 tras una definición desde el punto penal.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Abelardo de la Espriella envió mensaje a la Selección tras derrota con Suiza
Abelardo de la Espriella envió mensaje a la Selección tras derrota con Suiza
AFP

Luego de que la Selección Colombia cayera ante el equipo suizo en los octavos de final del Mundial de 2026, tras una tanda de penales que terminó 4-3, el presidente electo Abelardo de la Espriella le envió un mensaje a la tricolor a través de sus redes sociales, agradeciendo al equipo por su esfuerzo a pesar de que el resultado no fuera el esperado. "La dieron toda, muchachos. Gracias por llenar de alegría y esperanza a nuestro pueblo. Hay más futuro que pasado. ¡Que viva la selección y que viva Colombia!", escribió en su cuenta de X.

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Colombia ilusionó en su paso por el Mundial, tanto que sumados los tres partidos de la fase de grupos, el de dieciseisavos de final y el de octavos ganó tres y empató dos.

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