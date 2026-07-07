"Dios no se mete en el fútbol": Shakira tras eliminación de la Selección Colombia del Mundial

Shakira fue una de las primeras artistas colombianas en reaccionar en redes sociales a la eliminación de la Selección Colombia de la Copa Mundo 2026. La barranquillera, que minutos antes del partido les había enviado un mensaje de apoyo a los cafeteros, luego de los más de 120 minutos de juego, nuevamente usó sus redes sociales para agradecer a los futbolistas colombianos por la ilusión que le dieron a millones de compatriotas.



Las palabras de Shakira a la Selección Colombia

"Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos", escribió la intérprete de Dai Dai en sus historias de Instagram con un fondo amarillo.

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En su mensaje, la barranquillera resaltó las lágrimas de los jugadores nacionales al terminar el encuentro. "Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección. Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos. Los amo".

Antes del partido contra Suiza, la colombiana ya les había enviado un mensaje de fortaleza al equipo colombiano. A través de sus redes sociales la cantante publicó un video en el que le expresó sus buenos deseos para pasar a la etapa de cuartos de la Copa Mundial 2026.



"Hola, mi Sele, aquí los estoy acompañando. Les envío toda mi fuerza, todo mi amor, vamos a mostrarle al mundo ese carácter y ese talento que tenemos los colombianos. Vamos a demostrarles a todos de lo que estamos hechos. Estamos muy cerca y esta es una oportunidad única. Así que vamos Colombia que este Mundial es nuestro. Los amo", expresó la cantante colombiana.



Pero eso no fue todo, Shakira también publicó en su cuenta de TikTok un nuevo video dedicado a la Tricolor. En la grabación, Shakira está bailando su histórico tema 'Hips Don't Lie', luciendo un pantalón de jean y un top con los colores de Colombia, y en la descripción escribió: "¡Sele, déjame verte moverte como si fueras de Colombia!".



¿Cómo fue el partido Colombia vs. Suiza?

Colombia le puso corazón pero no le alcanzó y cayó eliminada en la tanda de penales (4-3) por Suiza, que disputará con la única sudamericana sobreviviente, Argentina, un pase a semifinales del Mundial. Los cafeteros tuvieron sus oportunidades, este martes en Vancouver, pero como en todo el torneo les faltó el gol y luego encontraron en el guardameta Gregor Kobel su verdugo en la definición desde los once metros.

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El desempeño de ambos equipos llevó al partido, luego de los 90 minutos reglamentarios, a un tiempo complementario de dos espacios de 15 minutos en los que ninguna selección logró anotar un gol. A pesar de los buenos intentos de Juanfer Quintero, Luis Díaz y Jhon Arias por llegar al arco contrario, el tiempo complementario también terminó en ceros, por lo que el encuentro terminó definiéndose en penaltis.

Los fallos de tiro penal de Davinson Sánchez y Cucho Hernández condenaron a una Colombia que dejó a la albiceleste como único representante del fútbol sudamericano en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Los porteros Camilo Vargas y Gregor Kobel fueron claves para garantizar el empate. Pero el guardameta del Borusia Dormund fue el héroe, al atajar el disparo de Cucho Hernández en la ronda de penales, mientras que Sánchez estrelló el suyo contra el arco. "Es un día triste. Creo que este equipo, esta selección, este país estaba para mejores cosas", dijo el delantero cafetero Luis Javier Suárez.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co