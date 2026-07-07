General (r) Jorge Eduardo Mora podría volver al servicio activo al asumir el Ministerio de Defensa

El general mayor (r) Jorge Eduardo Mora López ha sido designado como el próximo ministro de Defensa. Este oficial con 35 años de carrera y experto en inteligencia y crimen transnacional, calificó la suspensión del empalme presidencial como una respuesta necesaria ante lo que describió como una "guerra mediática" y de redes sociales impulsada por integrantes de la administración actual para descalificar la elección en la que fue elegido Abelardo de la Espriella.

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El futuro ministro reveló que el equipo de defensa ya contaba con 256 expertos listos para iniciar las reuniones en la Escuela Militar de Cadetes con el saliente funcionario, el general (r) Pedro Sánchez. Sin embargo, ante la actitud del gobierno saliente, al que calificó de "malos perdedores", el proceso físico de transición se ha cancelado. En su lugar, el equipo del nuevo gobierno recurrirá a herramientas jurídicas, radicando un derecho de petición con 470 preguntas detalladas que la administración actual deberá responder por ley antes del 7 de agosto.

“Esto sigue; el empalme físico se acaba, pero la acción de conocer la realidad de lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en el sector de defensa, la vamos a hacer a través de los recursos jurídicos”, expresó, recalcando que “ellos tienen que hacer la entrega y tienen que hacer un empalme así, así no se haya se vaya a hacer de manera física”. (Lea también: ¿Qué dice la ley sobre el empalme presidencial, suspendido por De la Espriella?)



Denuncias de irregularidades y "corrupción" en el sector defensa

Mora López fue enfático al señalar que durante los últimos siete meses han recopilado información sensible sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Defensa. "Llevamos 47 hallazgos de toda índole", afirmó el general, mencionando posibles sobrecostos en la compra de aviones Gripen, direccionamiento de contratos y lo que denominó "corrupción" en el manejo de personal.



Uno de los puntos más críticos mencionados es el retiro masivo de oficiales con perfiles estratégicos solo por haber trabajado en gobiernos anteriores “en cargos sensibles”. Ante esto, el nuevo gobierno planea una reincorporación de generales, coroneles y mayores que fueron apartados de “manera injusta”, y añadió que "la estrategia de seguridad, defensa y convivencia ciudadana que hemos diseñado necesita de algunas personas que desafortunadamente no tenemos en actividad porque este gobierno se dedicó a destruir sistemas como el de inteligencia; el debilitamiento de la de aviación, muchos oficiales, pilotos expertos, extraordinarios pilotos de pruebas, estandarizadores que llevaban cientos de horas de vuelo fueron retirados y no fueron tenidos en cuenta para ascender al grado inmediatamente superior. Esa gente es muy valiosa para la propuesta de estrategia de seguridad y defensa y convivencia ciudadana que tenemos", aseveró Mora López.



¿Volverá al servicio activo?

Una de las revelaciones más impactantes de la entrevista fue la posibilidad de que asuma la cartera de Defensa regresando al servicio activo, una figura similar a la que ejerció el general Óscar Botero en el gobierno de Virgilio Barco. “Es una de las de las consideraciones que estamos viendo, hay que mirar algunos temas jurídicos, pero esa es una de las posibilidades que tenemos”, dijo.



Según el ministro de Defensa designado, esta decisión busca enviar un mensaje de reivindicación a los "héroes de la patria". Agregó que “retomar la cartera de Defensa en manos de un militar activo es algo que le va a dar mucha capacidad y sobre todo recobrar esa moral combativa perdida. Recordemos que los ministros de Defensa que tuvo este gobierno, de una u otra manera han cometido muchos errores y a pesar de que uno de ellos es militar en retiro, no cumplió las expectativas que pensaban los mismos miembros de la fuerza pública. Creo que perdió una gran oportunidad de ganarse el cariño, el aprecio de los soldados y policías de la patria y sobre todo del pueblo colombiano, que ve en el sector Defensa, en su ministro, en sus mandos institucionales, las personas que los va a proteger y les va a dar total tranquilidad en muchas regiones del país. Creo que esto es un homenaje, una reivindicación al nombre y a los héroes de la patria y está siendo coherente con lo que ha dicho el presidente Abelardo de la Espriella en su periodo de campaña”.



Nueva estrategia: bloques de seguridad y fin de la Paz Total

En cuanto a la operatividad, Mora López detalló la creación de bloques de seguridad urbana. Estos grupos estarán conformados por policías seleccionados, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación para garantizar una judicialización inmediata. Los reservistas y las empresas de seguridad privada también jugarán un rol clave en la prevención y la pedagogía ciudadana, aunque sin portar uniformes ni armas dentro de la estructura operativa del bloque. Para las regiones más afectadas por la violencia, como el Valle del Cauca y el Catatumbo, se anunciaron campañas militares y policiales de asedio permanente.

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Recalcó que “el rol de los alcaldes, que son los responsables de mantener la seguridad en su ciudad, va a ser preponderante porque ellos son los que deben liderar este bloque.

Porque hay que decirlo, muchos de los alcaldes creen que solamente comprarles elementos a los miembros de la Policía -motos, carros, radios, cámaras- y se desentienden de la seguridad, y que s el comandante de la Policía Metropolitana el responsable. No, esto va a ser una responsabilidad compartida de todos y va a haber un seguimiento”.

Negó que esto pueda convertirse en unas Convivir, explicando que es “es más una figura similar a lo que fue el bloque de búsqueda en la época de Pablo Escobar, donde había una sinergia incluso también en el aspecto de la inteligencia. Va a haber una integración de todas las inteligencias regionales y van a trabajar en torno a estos bloques de defensa y seguridad urbana”.

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Mora López fue claro sobre el futuro de los diálogos de paz: "La Paz Total no sigue, hasta ahí llega a partir del 7 de agosto". En su lugar, el gobierno de De la Espriella solo ofrecerá el sometimiento a la justicia bajo el marco jurídico vigente, “no hay otra opción”. Cuando se dé fin a “la mal llamada paz total, pues obviamente se tienen que reactivar todas las órdenes de captura, se tiene que hacer una revisión de lo que existe para poder tomar unas decisiones coherentes respecto a lo que a lo que viene para el país. Lo más importante de todo esto es que hay una decisión política de recuperar los territorios, de volver al control institucional de muchas regiones que se perdieron”. (Lea también: De la Espriella habla tras suspensión del empalme con Gobierno Petro: "Resistencia constitucional")

Además, el general confirmó el regreso de los bombardeos como herramienta estratégica para atacar los campamentos de cabecillas en profundidad. "Si a la amenaza no se le ataca en sus madrigueras, ellos tienen libertad de acción", explicó al referirse a la situación en municipios como Jamundí.



¿Cómo va a enfrentar las asonadas y las protestas violentas sin vulnerar los DD. HH.?

“Siempre he dicho que hay una delgada línea roja en lo que es la protesta social, que es constitucional, que es un derecho que tienen los colombianos, y lo que es la manifestación violenta. Esa delgada línea roja tiene que tener respuestas del Estado adecuadas para ella. La protesta social se protege, se acompaña y se permite porque está dentro de la Constitución. Pero cuando esa delgada línea roja se traspasa, se trasgrede y entra una manifestación violenta y el uso de actividades incluso terroristas que atentan contra los derechos de otros colombianos, la movilidad, la propiedad privada, la propiedad pública que empieza a afectar a los ciudadanos, ante eso tiene que haber una respuesta de contención y de protección a los ciudadanos y esa fuerza se tiene que ejercer con las capacidades de la fuerza pública como lo que había antes del UNDMO”, consideró el general (r) Mora.

Por eso dijo que el gobierno entrante se plantea crear “una figura que permita contrarrestar esta parte que se transgredió. Es decir, no podemos tener una respuesta tibia ante un efecto que atenta contra incluso contra la vida de los ciudadanos. Lo estamos manejando muy bien, siempre dentro del marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero el Estado colombiano, las ciudades deben tener una respuesta adecuada de escuadrones antidisturbios con armas menos letales que permitan sobreponerse ante esas actividades porque no podemos dejar desprotegidos a los ciudadanos. Esto se está diseñando muy bien, vuelvo y reitero, manteniendo los derechos humanos, el respeto al DIH, pero el país y los ciudadanos no pueden quedarse a la merced de unos violentos y unos terroristas que asesinen, destruyan y el Estado no responda”.



Alianzas internacionales y autosuficiencia

En el ámbito internacional, el ministro designado anunció que Colombia retomará relaciones estratégicas plenas con Estados Unidos, el Reino Unido e Israel. Se espera una visita próxima al Pentágono para fortalecer el futuro ingreso del país al Escudo de las Américas, tal como anunció De la Espriella.

Asimismo, se planea reactivar la producción del fusil Galil y otras municiones especiales mediante la alianza con Israel, criticando la gestión del actual presidente por haber terminado dichos acuerdos y señalando que van a evaluar si el fusil Jaguar continuará en producción.

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Finalmente, el general Mora López envió un mensaje de compromiso a los soldados y policías, asegurando que el nuevo gobierno será un facilitador de la acción social en los territorios mediante la recuperación del control institucional. "Mi compromiso es con los héroes de la patria para que recuperemos la seguridad de los colombianos", concluyó. (Lea también: Estos son los ministros designados por Abelardo de la Espriella para su gobierno)

***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.