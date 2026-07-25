Sandra Suárez asumirá la dirección del DPS en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este sábado la designación de Sandra Suárez como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), una entidad encargada de implementar programas sociales y acompañar a los hogares que enfrentan condiciones de pobreza y desigualdad en diferentes regiones del país.

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Suárez cuenta con experiencia en el sector público luego de haber ocupado el cargo de ministra de Ambiente entre 2003 y 2006, durante la presidencia de Álvaro Uribe. Al anunciar su nombramiento, De la Espriella destacó su trayectoria y aseguró que "Sandra ha dedicado su vida a impulsar el liderazgo de las mujeres, fortalecer el capital humano y recorrer cada rincón de Colombia entendiendo las necesidades de nuestra gente".

El mandatario electo también resaltó la formación académica de la nueva funcionaria, al señalar que es escritora, publicista, magíster en neurociencia y especialista en mercadeo y estudios políticos. Según explicó, Suárez llega al DPS con el objetivo de convertir la entidad en una institución "cercana, eficiente y transparente", enfocada en ayudar a las familias a superar la pobreza "con oportunidades y no con dependencia".



En su mensaje, De la Espriella también sostuvo que su administración buscará fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos. En ese sentido, afirmó que "cada peso de los colombianos será administrado con rigor", al tiempo que prometió que "se acabará la politiquería en la asignación de los recursos y el mérito volverá a ser el camino para recuperar la confianza en las instituciones".



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co