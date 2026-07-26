Lugar de posesión de Abelardo de la Espriella se definirá esta semana: ya hay una nueva alternativa

La agenda legislativa en Colombia se encuentra en un punto de arduo trabajo con la llegada del nuevo periodo, centrando su atención en una serie de retos inmediatos que definirán el rumbo del gobierno entrante.

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Justamente, esta semana el debate se centrará sobre el lugar de posesión de Abelardo de la Espriella. Se trata del primer y más urgente desafío para los nuevos congresistas, quienes determinarán si el acto se llevará a cabo fuera de la capital. Aunque el Senado ya avaló una proposición inicial, la Cámara de Representantes deberá discutirla en los próximos días.

No obstante, el gobierno electo evalúa que el evento no se realice en el departamento del Cauca, sino en la ciudad de Cali. De hecho, es posible que Salvación Nacional realice este lunes una proposición en Senado y Cámara en este sentido.



En la última semana, uno de los puntos de fricción tiene que ver con el uso de instalaciones oficiales. Existe una fuerte probabilidad de que la ceremonia ocurra fuera del Capitolio Nacional, pero se ha generado controversia sobre si podrá realizarse en una guarnición militar. Al respecto, el presidente saliente, Gustavo Petro, ha dado instrucciones precisas de que, hasta el 6 de agosto, ningún cantón militar ni general facilite logística para este fin.



Por ahora, se deberá conocer la decisión de la Cámara y si, finalmente, la ciudad elegida por De la Espriella será Cali. El alcalde de esa ciudad, Alejandro Eder, mencionó que sería un honor recibir la posesión presidencial. "Sería un hecho histórico que nuestra ciudad sea el escenario de este importante momento para el país. Nuestro llamado a una ciudad con seguridad y respeto a la autoridad se consolida con su presencia en Cali", dijo.

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¿Cuáles son los otros retos clave del legislativo?

Más allá de la posesión, el Congreso enfrenta compromisos de gran envergadura institucional, como la elección del Contralor General, la cual está programada para el 12 de agosto. Este proceso es vital, ya que el funcionario designado vigilará más de 2 mil billones de pesos y auditará tanto el cierre de la administración Petro como la gestión de De la Espriella hasta 2030.

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Otra de las claves es la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). De esta manera, la elección de los nuevos magistrados se basará en el sistema de cifra repartidora, lo que reflejará la composición actual del Congreso. Se prevé que el partido de gobierno, Salvación Nacional, deba buscar alianzas (posiblemente con el Centro Democrático) al no contar con votos suficientes para elegir un magistrado propio, mientras que la oposición podría asegurar entre 3 y 4 plazas.

Además, el gobierno electo ya prepara la radicación de sus primeros proyectos, donde el Presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo serán los ejes centrales de la discusión parlamentaria en las próximas semanas.

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