Claudia López hace críticas a la paz total y habla de sus propuestas de seguridad

Claudia López, quien en meses pasado renunció a la Alianza Verde, inscribió su candidatura con el comité Imparables y ya empezó a recorrer el país con su casa rodante para recolectar firmas y exponer sus propuestas de gobierno. Su objetivo es convertirse en la primera mujer presidente de Colombia en las elecciones 2026.

En diálogo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, contó que recorrerá Colombia para contarles a los ciudadanos “cuáles son nuestras propuestas, si a la gente le suena bien, qué no estamos viendo, cómo aterrizarlas en cada región. Colombia es un país de regiones. El Caribe tiene sus propias dinámicas, el Pacífico, la región Andina, la Altillanura. Nuestras propuestas concretas son sobre todo en materia de recuperar la seguridad y la salud, de producir trabajo, educación y cuidado de calidad, sobre todo para las mujeres, y gobernar con las regiones, con los alcaldes, cero corrupción como lo hicimos en Bogotá y se ven los resultados”.

Luego de haber estado en algunos municipios de Cundinamarca, Claudia López dijo que irá “para la costa Caribe, que va a ser en nuestro gobierno el gran polo de desarrollo de Colombia. El Caribe tiene todas las fuentes de energía de Colombia. Vamos a empezar en Barrancabermeja, más abajo en el Magdalena Medio, porque en Barrancabermeja empezó nuestra industria petrolera; más arribita, en el Cesar, empezó nuestra industria del carbón; más arribita, en La Guajira, está la gran fuente energética del siglo XXI, que es el viento; en todo el Caribe está el sol. El Caribe tiene todas las fuentes de energía y tiene la energía menos confiable y más cara de Colombia. Eso es absolutamente absurdo”.



Críticas de Claudia López a la paz total

Para la aspirante a las elecciones 2026, “hoy lo que tenemos es crimen organizado transnacional al que solo le importa el billete y para confrontar a esa gente necesitamos plomo, plomo todo el que les quepa; cárceles eficientes, no puede ser que los criminales, semejante esfuerzo para coger los presos y terminan es gobernando las cárceles. Y tercero, una fiscalía antimafia que les quite el billete, que les quite la capacidad de reclutar niños, de reclutar jóvenes, de sobornar a los funcionarios públicos en los puertos, en la policía. Vamos a quitarles el billete, a hacer cárceles para meterlos y a confrontarlos con la fuerza legítima del Estado”.

Para Claudia López, “esas negociaciones que el presidente Petro dice que quiere hacer, que han sido un desastre, hay que decirlo, la paz total ha sido un desastre porque les está ofreciendo gabelas políticas a unos criminales, ese es un gran error; a unos criminales que solo les importan las rentas del narcotráfico, de la minería ilegal, incluso en la trata de personas. A esos criminales confrontación con fuerza pública, cárceles efectivas. El día que al jefe de la banda Los Costeños, el día que al jefe de la banda El Tren de Aragua, el día que a los angelitos del Eln los tengamos colgados con grilletes en una cárcel, ahí sí negocian con un fiscal cómo entregar las armas y cómo entregar la plata, antes olvídate”. (Lea también: " type="text/html" data-cms-ai="0">Claudia López lanza pulla al presidente Petro de relaciones con EE.UU.: "No 'tuitear' a las 3 a. m.")

Para financiarlo, aunque recordó que tiene “muchas diferencias con el expresidente Uribe, pero ese señor en el 2002 convenció a toda la sociedad colombiana y yo lo propongo y los voy a convencer ahora, de que la gente más pudiente y rica de Colombia pagara una contribución para la seguridad y la justicia. Vamos a pagar un impuesto por la seguridad y el desarrollo regional, a fortalecer nuestra fuerza pública, porque a la fuerza pública hay que volverle a dar respaldo. Hoy tenemos 100.000 soldados menos de los que teníamos hace 15 años, en cambio, el crimen organizado recluta todos los días. Tenemos menos drones, menos tecnología, así que la gente más pudiente de Colombia, así como nos metimos la mano al bolsillo en el 2002 y eso sirvió para recuperar la seguridad, hoy lo vamos a volver a hacer. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No hay que hacer falsos positivos, ni violaciones a los derechos humanos, ni chuzar a los magistrados de las altas cortes, ni perseguir a los legítimos opositores políticos, que fue lo que terminó abusando Uribe y por eso deslegitimó la seguridad democrática, pero que los que más tienen más pongan para tener más soldados”.

Agregó que a “Los Costeños, a Los Cebolleros, a los de El Tren de Aragua, a los de las disidencias, a los del Eln, el día que a sus berracos los tengamos presos en grilletes en una cárcel colgados, ahí sí empiezan a entregar las armas, antes no; ahí sí empiezan a entregar la plata, y por eso se necesita una fiscalía antimafia. Y esto no es invento de Claudia López, esto es lo que existe en la Unión Europea, en Italia, que tiene semejantes cadenas de crimen organizado. Los recibe un fiscal antimafia que los mete a la cárcel y les dice ‘si quieren ver la luz, empiecen a entregar la plata y empiecen a entregar las armas’. Así es como funciona en las democracias, eso es democracia, eso es cuidar a la gente, y sin esa inversión en seguridad no va a haber posibilidades de recuperar el desarrollo, la inversión, porque nadie abre un negocio en ninguna parte de Colombia para que lo extorsionen ni para que lo secuestren”.



¿Cómo se va a unir el centro?

Para Claudia López, “deberíamos unirnos en una consulta el año entrante. Deberíamos hacer una gran coalición”.

Aseveró que el actual Gobierno les dio “bala a los empresarios y gabelas a los criminales. Es al contrario, a los que hay que darles bala, y toda la que les quepa, cárcel, fiscalía antimafia, es a los criminales; a los empresarios hay que darles apoyo, (…) y si la manera de facilitar eso es que los que no estamos ni con el petrismo ni con el uribismo y sus revanchas, como Sergio (Fajardo), como Alejandro Gaviria, como Aníbal Gaviria, como Maurice Armitage, los que hemos gobernado desde lo local, sabemos que es difícil pero que se puede, los invito a que sin egos ni vanidades compitamos en marzo de una consulta, que la gente escoja uno, que hagamos equipo y que saquemos a Colombia adelante”.

