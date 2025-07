Efraín Cepeda en instalación del Congreso: "Sin separación de poderes no hay República"

El saliente presidente del Senado de Colombia, el conservador Efraín Cepeda Sarabia, hizo ante el presidente de la República Gustavo Petro una defensa de la separación de poderes, en su discurso de despedida antes de la instalación del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Cepeda, opositor a Petro, afirmó que "no existe nada más peligroso para una República que la imposición de una sola narrativa" y señaló que en el anterior periodo legislativo tuvieron "que levantar la voz sin estridencias, pero con firmeza para recordar a la nación que el Congreso no es una institución decorativa".

"Defendimos la autonomía del Congreso frente a una cultura política que a veces confunde disenso con la traición, el control con la obstrucción y la crítica con el odio. Debatir no es un acto hostil, cuestionar no es sabotear, oponerse no es obstruir", dijo Cepeda en el acto que se celebra en el Salón Elíptico del Capitolio.

El político conservador fue objeto de duras críticas en los últimos meses por parte de Petro, quien llegó a ofenderlo verbalmente en algunos actos públicos por oponerse a sus reformas. Por eso, el senador afirmó hoy que en estos meses el país ha visto "cómo se intenta transformar la discrepancia en delitos, la autonomía en insubordinación, la independencia en enemistad y hemos sido testigos de la descalificación sistemática de todo aquel que piensa distinto".

"Se insulta, ya no se discuten ideas, se estigmatizan personas. Este clima de polarización no es nuevo, pero se ha agudizado. Ese mesianismo político que lo hemos visto en distintas épocas bajo diferentes ideologías, siempre termina debilitando la democracia", manifestó. El senador subrayó que cuando se cae en "la tentación de anular" al opositor, "ya no estamos ante un gobierno democrático, sino ante una voluntad absolutista".

Según el político, la "erosión" de las instituciones "empieza cuando se relativiza la importancia de los pesos y contrapesos, cuando se desprecia el Congreso, se descalifica la justicia, se desacredita la prensa o se cuestiona sin pruebas a los órganos electorales".

Para Cepeda, esta legislatura ha sido un punto de inflexión. "Debimos recordarle al país que sin separación de poderes no hay República, que sin autonomía del Congreso no hay representación, que sin justicia independiente no hay garantía de derechos sin prensa libre no hay control", manifestó.

Tras la intervención del saliente presidente del Senado, Petro instalará el nuevo periodo legislativo, el último con el que trabajará, pues aunque el año próximo el mandatario volverá a instalar el Congreso, para entonces ya estará elegido su sucesor para el periodo 2026-2030.

*Con información de EFE