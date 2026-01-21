"Agresión económica": Minminas responde a arancel impuesto por Ecuador por situación de seguridad

Luego de que el presidente de Ecuador Daniel Noboa anunciara que ese país impondrá un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia por "falta de reciprocidad y acciones firmes" con respecto a la seguridad y el narcotráfico, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma reaccionó a la noticia y afirmó que es una "agresión económica que rompe el principio de integración regional".

Noboa indicó que el arancel se aplicaría a partir del primero de febrero. "Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna", indicó el mandatario ecuatoriano en su cuenta de X.

Añadió que la medida se mantendrá "hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume". Es importante resaltar que en el campo comercial, entre enero y noviembre pasado, Ecuador fue el sexto destino de las exportaciones colombianas, al recibir el 3,7 % del total.



Cooperación energética entre Ecuador y Colombia

Horas después del anuncio del mandatario, el ministro Palma resaltó en la red social que Colombia ha cooperado con Ecuador en materia de energía, sobre todo en el último trimestre de 2024, cuando el país vecino sufrió una crisis eléctrica por la severa sequía que afectó a las principales hidroeléctricas de ese país.



"Mantuvimos la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW de manera sostenida (90% de capacidad que posee la infraestructura de exportación), incluso cuando nuestro sistema estaba pasando por la situación hidrológica de sequía más crítica de toda su historia debido a los efectos del cambio climático. Aun así, mantuvimos las exportaciones y el abastecimiento de los hogares colombianos", indicó el funcionario.



La crisis energética se presentó sobre todo en la zona de Coca Codo Sinclair, en especial en el embalse de Mazar, el segundo más grande de Ecuador, que alimenta a un complejo de tres centrales hidroeléctrica que en conjunto tienen una potencia de más de 1.700 megavatios. El ministro, por esta razón, reiteró que desde esa cartera se publicó "recientemente una resolución para habilitar que las iniciativas privadas pudieran participar de las ventas de energía entre países, ampliando la cooperación energética binacional ante posibles déficits". Sin embargo, ordenó desmontarla.

También aseguró que "Colombia no ha sido ajeno a los ataques mal intencionados de los grupos narcotraficantes en el sur-occidente del país. El pasado mes de diciembre sufrimos un atentado a nuestra infraestructura eléctrica, el cual afectó la capacidad de exportación de electricidad. La acción coordinada de nuestra fuerza pública, el Ministerio de Minas y Energía, los operadores de red de la zona, y el operador del sistema, logramos reconfigurar nuestros circuitos para mantener los volúmenes de exportación que nuestro hermano país requiriera. Actuamos con diligencia y cooperación".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

