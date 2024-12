Alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, sobre nulidad de su elección: "Amenaza a democracia"

El Tribunal Administrativo de Santander anuló en primera instancia la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, por supuesta doble militancia. La decisión de la entidad se tomó por una demanda por presuntas irregularidades en la candidatura del mandatario local.

Desde su cuenta de X, el alcalde Beltrán mencionó que, “a lo largo de mi vida pública, siempre he manifestado el respeto por las instituciones y las decisiones que toman. Frente al fallo del Tribunal Administrativo de Santander, haremos uso del recurso de apelación en próximos días. Mi responsabilidad como alcalde no va a cambiar. Por eso, junto a mi equipo en la Alcaldía de Bucaramanga, seguiremos trabajando por la seguridad y los temas de ciudad”.

Además, en entrevista con Noticias Caracol en vivo , Beltrán mencionó que apelará el fallo del Tribunal “porque no consideramos justa la decisión. Tenemos una instancia que nos permite apelar al Consejo de Estado, donde creemos que se puede ampliar la discusión y podemos demostrar nuestra legítima elección legítima y holgada, lo cual quiere decir que la decisión que los bumangueses tomaron para elegir a Jaime Andrés Beltrán es una decisión que está en firme, de acuerdo con lo que los bumangueses establecieron”.

Beltrán agregó que “el Consejo de Estado, en Bogotá, determinará si Bucaramanga sigue con el alcalde Jaime Andrés o tiene que llamarse a nuevas elecciones, pero nuestra confianza está en la manera en cómo fuimos elegidos, pero también en cómo hemos gobernado. Yo hago una reflexión y es que este tipo de decisiones no ponen en riesgo la firmeza de un mandatario para gobernar, sino el desarrollo de una ciudad y la gobernabilidad de la misma. Bucaramanga lleva once meses de trabajo arduo, avanzando de manera acelerada con resultados importantes que no pueden quedarse en vano y los bumangueses son los que, en este momento, se deben manifestar de acuerdo a lo que ha sido este Gobierno para la ciudad”.

Sobre la segunda instancia que se le señala a Beltrán y una presunta suplantación, el alcalde dijo que “lo que hemos visto es un ataque sistemático contra la gobernabilidad y contra este proceso. En este proceso pusieron coadyuvantes falsos que no existían, recusaciones falsas para tratar de atacarnos y esto demuestra la bajeza con la que actúan quienes están detrás de este tipo de denuncias”.

¿Por qué anularán elección de Jaime Andrés Beltrán?

El proceso de nulidad electoral contra el alcalde de Bucaramanga fue impulsado por cuatro demandas acumuladas, entre ellas, una liderada por el senador Fabián Díaz Plata. Los demandantes lo acusan de doble militancia, señalando que, como candidato de Colombia Justa Libres, el entonces candidato Jaime Andrés Beltrán respaldó a postulantes de otras colectividades durante el proceso electoral de las elecciones regionales 2023.

Ante las acusaciones, Beltrán dijo que “es absurdo pretender que le vaya mal a la ciudad para que le vaya mal al alcalde. Ahí es donde uno entiende que a este tipo de personas no les duele la ciudad, no les duele lo que pasa en la ciudad, simplemente es un interés político por tumbar o buscar la cabeza del otro”.

Finalmente, el funcionario indicó que “lo que está pasando con el alcalde de Bucaramanga está pasando con más del 40% de los alcaldes en el país y esto es una amenaza a la democracia y a la estabilidad democrática del país y por eso hacemos un llamado para que el análisis de cada uno de estos casos garantice la gobernabilidad y la oportuna respuesta para poder seguir con un proyecto de ciudad”.