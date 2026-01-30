En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Andrés Idárraga no seguirá al frente del Ministerio de Justicia: era el cuarto en ocupar el cargo

Andrés Idárraga no seguirá al frente del Ministerio de Justicia: era el cuarto en ocupar el cargo

El saliente funcionario estuvo como encargado de esa cartera y Jorge Iván Cuervo, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, será quien asuma el despacho.

30 de ene, 2026
Actualizado: 30 de ene, 2026




Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado, dejará de ocupar el cargo y será el constitucionalista Jorge Iván Cuervo quien asuma el puesto.

Idárraga había estado al frente de la cartera desde noviembre de 2025 y que antes de ese nombramiento se venía desempeñando como secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.

¿Quién es Jorge Iván Cuervo?

Graduado como abogado en la Universidad Externado, de la que también ha sido docente, también se ha desempeñado como investigador académico, profesor jurista y columnista de diversos medios colombianos.

Asimismo, tiene una especialización en política social, un magíster de la Universidad de Chile en gestión y políticas públicas y posee una especialización en derecho público.

Ejerció como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional.

Noticia en desarrollo.

