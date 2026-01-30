En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Estados Unidos le otorgó visa diplomática al ministro del Interior, Armando Benedetti

Estados Unidos le otorgó visa diplomática al ministro del Interior, Armando Benedetti

Esto se da a pocos días de la visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca, donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 30 de ene, 2026
Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior.
Presidencia

Noticias Caracol pudo confirmar este viernes que Estados Unidos le otorgó una visa diplomática al ministro del Interior, Armando Benedetti, días antes de la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a la Casa Blanca, donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump. A Benedetti, como a otros funcionarios del Gobierno nacional, le habían suspendido la visa americana luego de que Petro pronunció un discurso en las calles de Nueva York en el que hizo un llamado a los militares estadounidenses a no atender las órdenes de Trump e incitar lo que Washington interpretó como una incitación a la violencia. La administración Trump también le retiró el documento al jefe de Estado colombiano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Por ahora, no está del todo claro quiénes son los funcionarios que acompañarán al presidente colombiano a la Casa Blanca. Lo que sí se pudo conocer es que a la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, le otorgaron una visa temporal a Estados Unidos. Otros miembros del gabiente recibirían un documento similar.

Petro, por su parte, volvió a referirse esta semana a la reunión que sostendrá el próximo 3 de febrero con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca, un encuentro que adelanta será "determinante" para él y para "la vida de la humanidad". "Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad", dijo el mandatario durante un evento en la Casa de Nariño, sede presidencial.

Petro tiene prevista con Trump en la Casa Blanca luego de un año de desencuentros entre ambos mandatarios que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano se negó a recibir un vuelo con migrantes proveniente de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.

El jefe de Estado colombiano, que temía una operación militar en su contra como la que depuso a Nicolás Maduro a inicios de enero, tenía previsto pronunciar el 7 de enero un duro discurso contra Trump en un acto por la soberanía en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Sin embargo, la tensión se rebajó minutos antes de subir a la tarima gracias a una llamada telefónica entre ambos en la que acordaron reunirse.

Noticia en desarrollo.

