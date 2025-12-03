La razón por la que Angie Rodríguez salió del Dapre: diferencias con presidente Gustavo Petro

Luego de 10 meses, Angie Rodríguez sale del Gobierno nacional por diferencias con el presidente Gustavo Petro por el nombramiento de altos funcionarios. Segun conoció Noticias Caracol, la ahora saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) no estuvo de acuerdo con el nombramiento de Jose Alexis Mahecha en un alto cargo en el Ministerio de Hacienda. El argumento es que Mahecha trabajó en el DAS, el departamento de inteligencia cuestionado por interceptaciones ilegales a magistrados, políticos y periodistas.

Se trata del cargo de secretario general de la Agencia del Inspector General de Tributos (ITCR), una unidad anticorrupción adscrita al Ministerio de Hacienda. Mahecha había sido subdirector del Dapre y salió precisamente por diferencias con Angie Rodríguez. En su salida, según conoció este noticiero con fuentes en Palacio de Nariño, tambien influyó Raúl Moreno, el actual jefe despacho de la Presidencia, quien ganó la confianza del presidente y comenzó a desplazar a Angie Rodríguez. El jefe de Estado finalmente le pidió la renuncia a Rodríguez.

Angie Rodríguez, además de ser directora del Dapre, era directora del Fondo de Adaptación, una institución con un presupuesto millonario de inversión, y superintendente ad hoc para la Nueva EPS, la institución desde la cual el gobierno ha promovido su transformación del sistema de salud. Según una investigación de El Espectador, Rodríguez expresó también reparos por contratos que le adjudicaron a los partidos de La U y Alianza Social Independiente. Luego de anunciarse su salida del Gobierno, Angie Rodríguez reveló amenazas de muerte, dijo que desconocidos ingresaron a su casa y a la de sus padres y la destruyeron y que tambien registró una amenaza de muerte contra su hijo, hechos que, adelantó, denunciará ante la Fiscalia.



Letty Leal, actual subdirectora del Dapre, será el reemplazo de Angie Rodríguez en la Casa de Nariño. Con la salida de Rodríguez del Dapre, esa, que es la oficina más poderosa de Palacio, pues es contigua a la oficina del jefe de Estado, completará su quinto director en esta administración.



NOTICIAS CARACOL