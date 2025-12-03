En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / La razón por la que Angie Rodríguez salió del Dapre: diferencias con presidente Gustavo Petro

La razón por la que Angie Rodríguez salió del Dapre: diferencias con presidente Gustavo Petro

Luego de anunciarse su salida del Gobierno, Angie Rodríguez reveló amenazas de muerte, dijo que desconocidos ingresaron a su casa y a la de sus padres y la destruyeron.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Angie Rodríguez.jpg

