Registraduría incluye categorías trans y no binario en la cédula de ciudadanía: así será el cambio

Como principal documento de identificación en Colombia, la cédula de ciudadanía ahora integrará nuevas categorías que reconocen la diversidad de género existente en el país. La Registraduría Nacional del Estado Civil oficializó la inclusión de no binario (NB) y trans (T) en el apartado “sexo” de los registros civiles, las tarjetas de identidad y las cédulas, atendiendo una solicitud reiterada de personas que no se identifican como hombre o mujer.



De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, el anuncio se realizó en la Casa LGBTI Sebastián Romero, un lugar que, según la entidad, desde hace años representa la lucha, resistencia y organización de quienes han buscado que su identidad sea respetada y reconocida.

Desde allí, la Registraduría presentó este avance como parte de su estrategia integral para modernizar y hacer más inclusivo el sistema de registro civil e identificación.Durante el evento, el registrador nacional, Hernán Penagos, fue claro en su mensaje al mencionar que este cambio refleja el tipo de democracia que necesita el país. "La democracia es la igualdad para todas las personas y en eso estamos trabajando" Declaró.

Tonny Gualdrón y Mike Durán hacen parte de los ciudadanos que, en medio de la jornada, recibieron por primera vez sus documentos con las nuevas categorías incluidas en la cédula de ciudadanía. Ahora, en su identificación ya no aparece el género asignado al nacer, sino aquel con el que se sienten plenamente reconocidos. “Antes nos decían que lo que no estaba escrito no existía. Para nosotros, la satisfacción es demostrarle al Estado y a la ciudad que las personas trans y no binarias existimos y seguimos resistiendo ante la sociedad”, expresó el ciudadano trans, Tonny Gualdrón.



#AquíSíPasa: Hoy la Casa LGBTI Sebastián Romero fue el epicentro de una noticia histórica para las personas trans y no binarias en Colombia.



La Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) anunció el fortalecimiento integral del registro civil e identificación para… pic.twitter.com/gXqqNZfz9D — 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼 𝗗𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 (@SubLGBTI) November 28, 2025

La inclusión de estas categorías no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso que se viene consolidando desde hace varios años. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, la entidad desarrolló desde 2022 un total de 17 jornadas de identificación dirigidas a personas de los sectores LGBTI, logrando entregar más de 750 documentos entre cédulas, registros civiles y tarjetas de identidad.

Estos espacios facilitaron el acceso a derechos a personas que, por diversas razones, habían enfrentado barreras para tramitar su documentación.El registrador Hernán Penagos, también resaltó que estos avances demuestran un compromiso institucional para llevar la identificación a todos los rincones del país. Además, recordó que varias iniciativas locales, como el proyecto denominado 'El Chuchú de la Cédula en Bogotá', se convirtieron en referente nacional por su capacidad de acercar los trámites a personas trans y no binarias.

De hecho, entre febrero de 2024 y octubre de 2025, esta estrategia permitió entregar 510 documentos a personas de identidades diversas: 284 a mujeres trans (TF), 142 a hombres trans (TM) y 84 a personas no binarias (NB). Este proyecto de la Registraduria Nacional se estuvo trabajando desde hace más de un año y busca reconocer a todos los ciudadanos con respeto e igualdad.

¿Quiénes pueden hacer el cambio de categoría en la identificación?

De acuerdo con lo informado por la Registraduría, las nuevas categorías aplicarán tanto para las cédulas de ciudadanía como para los registros civiles y las tarjetas de identidad. Esto significa que los menores de edad también podrán solicitar la modificación, siempre y cuando realicen el trámite acompañados de al menos uno de sus padres. Sobre este punto, la subdirectora de la Secretaría de Integración Social, Elizabeth Castillo Vargas, explicó: “Estamos recibiendo las solicitudes de menores de edad entre 14 y 18 años si vienen acompañados de sus padres. No hay limitación. Tampoco la Corte ha fijado un límite de edad en este sentido”.

Con este nuevo anuncio, la Registraduría Nacional del Estado Civil busca garantizar los derechos fundamentales en el país. “Es evidente que en Colombia, en muchas ocasiones, se limitan esos derechos, incluso en el ejercicio del voto por parte de personas trans, debido a autoridades que a veces no comprenden estas realidades o que requieren mayor formación”, mencionó el registrador.

Por ahora, las personas con identidades de género diversas celebran la decisión mientras avanzan en el trámite, que representa el primer paso hacia un reconocimiento pleno. Cabe destacar que, para realizar el cambio en la cédula, es indispensable actualizar primero el registro civil de nacimiento.

