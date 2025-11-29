En vivo
POLÍTICA  / Registraduría incluye categorías trans y no binario en la cédula de ciudadanía: así será el cambio

Registraduría incluye categorías trans y no binario en la cédula de ciudadanía: así será el cambio

El cambio también aplicará a documentos oficiales como la tarjeta de identidad y el registro civil, y permitirá que menores de edad soliciten la modificación. El registrador Hernán Penagos explicó los alcances del proyecto.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 29 de nov, 2025
La Registraduría incorporará categorías trans y no binarias en la cédula de ciudadanía

