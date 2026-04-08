Iván Cepeda y Paloma Valencia tuvieron nueva discusión durante la plenaria del Senado: esto dijeron

Los senadores y candidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia tuvieron una discusión en la plenaria del Senado horas después de que Roy Barreras, otro de los candidatos a la Presidencia, asegurara que la libertad de capos criminales iba "a producir resultados electorales" a favor de Cepeda.



El punto de partida del enfrentamiento entre Cepeda y Valencia fue esa declaración de Barreras durante una entrevista. "Yo sí quiero dejar una constancia, presidente, en torno a la declaración del exsenador y parte del Pacto Histórico, Roy Barreras, donde está reconociendo que los grupos ilegales les están poniendo votos a punta de fusil en los territorios y que aquí se vienen levantando las órdenes de captura a los peores criminales de Colombia con propósitos electorales", dijo Valencia durante una intervención.

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Por su parte, Cepeda dijo que esos señalamientos no tienen soporte jurídico, y que en cambio el partido Centro Democrático, del que es parte Valencia, sí tiene condenados. "Pero yo le propongo que hablemos de hechos judicialmente probados. ¿Dónde está uno de sus congresistas hoy, senadora Valencia? Condenado por la justicia colombiana por robarse los recursos de la paz... Un señor que vino aquí, lo recuerdo bien, que nos daba lecciones a todos los congresistas sobre qué es moral, qué es ética, cómo hay que actuar... hoy ya no está sentado aquí porque sencilla y llanamente fue condenado por ladrón. Ladrón de recursos de la paz. Y usted tiene la cara de venir aquí a cuestionarnos sobre ética. No tenga tanto descaro, le pido el favor, tenga un poco de vergüenza", aseguró el senador durante su respuesta.

Cepeda dijo que Paloma Valencia habla sin pruebas. "La última vez que tuvimos un debate en este recinto, senadora Valencia, usted gritó, porque no lo hizo en un tono razonable, que yo la estaba amenazando de muerte. ¿Tiene pruebas de eso o era también otra mentira lanzada al aire sin ninguna responsabilidad? Porque lo que usted hace es mentir y calumniar", puntualizó.



Cuando Iván Cepeda abandonó el recinto del Congreso, Paloma Valencia lo volvió a cuestionar. "Aquí hablemos de los que han tenido vínculos con los grupos criminales. Yo no tengo fotos con criminales abrazados, yo no tengo fotos ni he intervenido para que la justicia libere gente que está en la cárcel por haber asesinado colombianos, yo no tengo fotos ni he estado haciendo gestiones para que los secuestradores de este país queden libres", indicó la senadora.



Antes de su salida del recinto, Cepeda dijo que el Senado no es el escenario para el enfrentamiento de los candidatos presidenciales. Por su parte, en la campaña de Valencia dicen que, mientras Cepeda no acepte ir a los debates, el Senado de la República será el escenario para las discusiones. El senador Cepeda también le envió un mensaje al expresidente Álvaro Uribe a través de Valencia: "Le pido que le diga al hermano del jefe paramilitar de Yarumal, condenado a 28 años, que tenga la gentileza de explicarle al país si, mientras su hermano comandaba la banda Los 12 Apóstoles, él estaba enterado o no de las masacres que se cometían en esa parte del país cuando él era gobernador de Antioquia. El hermano del jefe de Los 12 Apóstoles, que fue luego presidente de la República y hoy es hermano de un convicto jefe paramilitar. Esa no es una hipótesis, es un hecho probado judicialmente".

