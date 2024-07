Carta de Sneyder Pinilla a juez que tiene su caso: “Fui parte de una estructura criminal”

En la mañana de este miércoles, 24 de julio, se dio a conocer que Sneyder Pinilla, implicado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), envió una carta al juez de garantías que asumirá su caso.

La misiva hace parte de los compromisos que asumió a la hora de negociar con la Fiscalía General de la Nación, esto en una manifestación de arrepentimiento.

¿Qué dice la carta de Sneyder Pinilla?

En la carta, que consta de casi dos páginas, el exsubdirector de la UNGRD comenzó escribiendo: “El perdón es algo que nace del corazón y no se puede exigir, solo esperar que sanen las heridas, y con la verdad sobre la mesa se logre construir la reconciliación. Soy culpable ¡lo sé, lo acepto! Y así lo he reconocido desde el primer momento, le falté a mis padres, a mi familia, a mis hijos. Lo lamento muchísimo”.

Asimismo manifestó que, con pruebas, demostrará que está diciendo la verdad: “Hoy me arrepiento de lo que hice, sé que perderé mi libertad y así lo he aceptado, perderé mi patrimonio y así lo asumí, pero suplico a mi familia y a la sociedad perdón. No voy a desfallecer, quiero ver a los ojos a mis hijos en un tiempo lejano y decirles que por ellos voy a luchar hasta el final”.

Sneyder Pinilla aceptó que “cometí el error más grande y lo estoy asumiendo, con vergüenza lo reconozco y cada vez que pueda seguiré pidiendo perdón. Ante los insultos agacho la cabeza, es algo que no se puede exigir, con los actos espero poder resarcir en algo el daño que hice”.

En el penúltimo párrafo mencionó que “fui parte de una estructura criminal, donde por orden de mi jefe se sobornó a congresistas, se le dio dádivas a altos funcionarios del Gobierno, nos torcimos de la peor manera y le pido a Dios que me perdone. A los colombianos y a las víctimas que por favor me perdonen y a la justicia le digo que me sometí a ella porque no me queda otro camino porque confío en ella”.

Para finalizar, Sneyder Pinilla mencionó que durante todo este proceso él pudo “tomar caminos cortos, como muchos poderosos esperaban, pero el peso era inmenso, me atormentaba de día y de noche, me carcomía desde adentro, y no podía seguir así. Sé que viviré un tortuoso encierro, pero mis actos así lo ameritan, decidí contar la verdad y con ella me siento libre, aunque sepa que iré a la cárcel, pero me siento menos pesado y tranquilo. *La verdad es el único camino*”.

