¿Cómo inscribir la cédula para las próximas elecciones 2026? Conozca los requisitos

Hasta el 8 de enero hay plazo para la inscripción de la cédula para votar en las elecciones de Congreso para el año 2026, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral. En esta nota le explicamos quiénes deben realizar el proceso, las próximas fechas para la inscripción, dónde hacerlo, cuáles son los requisitos y el paso a paso para poder hacerlo.



¿Quiénes deben inscribir la cédula?

Deben inscribir la cédula los ciudadanos que han cambiado su lugar de residencia, quienes regresaron al país después de vivir en el exterior y las personas cuya cédula fue expedida antes del año 1988 y aún no figuran en el censo electoral. Si el ciudadano no se encuentra en alguna de estas situaciones, no es necesario realizar el trámite y puede seguir ejerciendo su derecho al voto en su lugar habitual.

Las fechas para inscribir la cédula son importantes, ya que para este año hay dos fechas límites. Hasta el 8 de enero de 2026 se puede inscribir la cédula para votar en las elecciones del Congreso y también será válida para las presidenciales. Del 9 de enero al 31 de marzo de 2026, la inscripción solo aplicará para las elecciones presidenciales. Para los colombianos en el exterior, los plazos son los mismos y el trámite se realiza en consulados o embajadas.

"Es importante aclarar que quienes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar en las elecciones de Congreso y presidente, y aquellos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales", indicó la Registraduría.



¿Dónde se puede inscribir la cédula?

El procedimiento para la inscripción de la cédula es presencial en Colombia en los puntos habilitados por la Registraduría, que incluyen sedes oficiales, centros comerciales y universidades. En el exterior, se hace en consulados y, en algunos casos, de manera virtual mediante la plataforma de la Registraduría con biometría facial.



El principal requisito es el siguiente: presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital.



Inscripción de cédula para elecciones en el exterior

En el exterior también se admite el pasaporte, aunque solo con la cédula se permite a los ciudadanos votar. El trámite es gratuito y no requiere intermediarios. Al inscribirse, se debe indicar el nuevo lugar de residencia y se entrega un comprobante como respaldo.



Antes de llevar a cabo el trámite para la inscripción de la cédula, es recomendable verificar el puesto de votación actual en la página oficial de la Registraduría. Esto evita desplazamientos innecesarios y les asegura a los ciudadanos que el trámite sea realmente necesario.

Inscribir la cédula garantiza que el ciudadano pueda votar cerca de su residencia, evita congestiones y asegura su inclusión en el censo electoral definitivo. Es un paso clave para participar en las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

Inscripción de ciudadanos en Colombia

Sedes de la Registraduría Nacional en todo el país. Puede consultar las sedes en dando clic aquí

Los puntos de inscripción de cédula de ciudadanos ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias del país será en centros comerciales y sitios con alta afluencia de público.

Campañas móviles de inscripción de ciudadanos se llevará a cabo en sitios clave como universidades, plazas y centros comerciales de ciudades capitales e intermedias de todos los departamentos del país.

Inscripción de colombianos en el exterior

Virtual: la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó un link para que los ciudadanos que viven fuera el país puedan inscribir la cédula. Puede ingresar dando clic aquí (funcional fuera del país).

Presencial: los colombianos pueden inscribir su cédula en los consulados de Colombia ubicados en el exterior.

