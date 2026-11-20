Cada vez se complica más la situación de Verónica Estrada, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico por la presunta falsificación de sus títulos del colegio y de la universidad. Alfonso Portela, abogado y ex registrador delegado en lo electoral, explicó en Noticias Caracol En Vivo qué tan grave es el delito en el que habría incurrido la congresista y qué puede pasar con su curul. (Lea también: Las ‘perlas’ y hallazgos en los títulos falsos de Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico)



En primer lugar, el experto dejó claro que “para ser congresista no se requiere un título ni acreditar una profesión, simplemente ser colombiano y tener más de 25 años de edad. Descartemos eso como una condición o requisito para ser congresista. Nos vamos directamente al hecho de la falsedad en el documento público. Esto es un delito común contra la fe pública”.



¿Se puede aplicar la silla vacía?

“Descartemos lo que se viene especulando con el tema de la silla vacía, ¿por qué? Porque el tema de la silla vacía tiene en el artículo 134 una lista de delitos para que pueda producir esa condición, pero como no es delito contra la administración pública, que es lo que más se podría parecer, sino es un delito contra la fe pública, no entra en el estado de la silla vacía”, indicó.

También se refirió a las otras instancias a las que se enfrenta Verónica Estrada. Señala que en el caso de “la Procuraduría sanciona a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones públicas, aquí estamos frente a un delito común y que no tiene nada que ver con la condición de congresista. Vamos a la Comisión de Ética del Congreso, que también tiene capacidad sancionatoria, pero solo por la actuación como congresista. En última nos quedamos con una sanción penal, que necesariamente debe llegar a una pena debidamente ejecutoriada para que se produzca una inhabilidad sobreviniente, pero solo hasta que se agoten todas las instancias del proceso penal”.

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Recalcó que “si lo miramos como está y el tratamiento que puede tener en nuestro sistema penal colombiano, sencillamente es un delito que no tiene esa sanción tan fuerte como debería tenerla y que debería crearse una condición especial para que una persona con una investidura que tenga una situación parecida, pues que la sanción sea más ejemplar, pero esto se tiene que agotar en las instancias correspondientes y será la Corte Suprema de Justicia, por la condición que tiene de congresista, quien tomará riendas en el asunto”. (Lea también: Los contratos que consiguió Verónica Estrada con presuntos títulos falsos de colegio y universidad)



¿Qué puede pasar con el Pacto Histórico tras el escándalo de Verónica Estrada?

Portela consideró que “estamos frente más a un hecho político y a una situación difícil para un partido, (que es) tener una persona en esas condiciones, en una bancada, que tiene que entrar a decidir asuntos muy importantes para el país”. Agregó que al Pacto Histórico “le preocupa más el tema del prestigio del partido y que por eso puede dentro de su organización iniciar las investigaciones pertinentes para que se produzca una sanción y, de acuerdo al tipo de conducta, producir una sanción que puede llegar inclusive a retirarla de las bancadas, a quitarle voz, a quitarle voto, pero esto ya es del manejo interno. Lo relacionado con lo disciplinario y lo penal tiene que ver con lo que decida la justicia, pero estamos frente a un proceso penal extenso que puede llegar a, inclusive, terminar primero el periodo congresional antes de producirse una sentencia definitiva”.



Al ser preguntado sobre si están mal preparados algunos congresistas, el abogado contestó que “desde el mismo momento de la condición para llegar a esos cargos tan importantes. Los que trabajamos en estos asuntos electorales siempre hemos reclamado que las personas que van a ocupar unas posiciones tan importantes y que van a decidir el futuro del país deberían tener unos mínimos de educación, de título universitario o de formación académica para que las decisiones que se tomen dentro del seno de una corporación frente a las leyes, frente a las decisiones tan importantes del país, cuenten con un conocimiento previo y eso haría que se tomen las decisiones más adecuadas para el desarrollo económico y del futuro de una nación”. (Lea también: Colegio demandará por diploma falso de Verónica Estrada: congresista perdió octavo grado y desertó)



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