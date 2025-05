¿Cuántos votos por el "Si" y cuántos por "No"?: así votaron los congresistas por la consulta popular

En la sesión de hoy del Senado, esta corporación votó mayoritariamente para hundir la consulta popular del Gobierno nacional. Con 49 votos en contra y 47 a favor, la opción para que los ciudadanos votaran por los puntos que querían en la consulta, relacionada con la reforma laboral, quedó cancelada. Sin embargo, la reforma revivió y podría tener una nueva oportunidad.

Los ministros presentes y los senadores que apoyaban la iniciativa aseguraron que hubo trampa en el proceso de votación. "Abrieron el registro. No dieron ni siquiera el tiempo suficiente. Tocaron la campana para la apelación, pero fueron incapaces de tocar la campana, de dar tres minutos para que esta sesión se mantuviera abierta", dijo María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico.

"El presidente del Senado no cumplió su palabra debido a que se había acordado votar hoy la consulta y metió la apelación para distraer. Se cerró la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia del Sí al No. El señor secretario, y ahí está la grabación, añade un voto más al No, y ahí es cuando yo le pego a la mesa y (se da) mi acción airada. Él (González) le agrega un voto al No después de haber sido cerrada la votación", explicó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien tuvo una discusión con el secretario del Senado, Diego González.

González, en su salida de las instalaciones, habló con los medios de comunicación. El secretario insistió que "no hubo fraude". "El secretario no vota, el secretario no manipula votos, el secretario simplemente cuenta los votos y anuncia el resultado. Hoy, como todas las sesiones que se adelantan en la plenaria del Senado de la República, se votó. Una vez se cierra el registro electrónico, el presidente deja abierto el registro para los que pueden votar de manera manual porque no pudieron hacerlo de manera electrónica", relató González.

El presidente Gustavo Petro, que se encuentra en un viaje internacional por Asia, escribió un mensaje en su cuenta de X alentado a la gente a salir a las calles: "Este es el fraude. El pueblo ya no se debe arrebatar el triunfo. La salida a la calle es masiva, pero la coordinación popular debe dar los pasos a seguir del movimiento democrático que se desata a partir de ahora".

Así votaron los senadores de cada partido por la consulta popular

Partido Centro Democrático: 13 votos por el "No"



María Fernanda Cabal

Paloma Valencia

Alirio Barrera

Enrique Cabrales

Miguel Uribe

Ciro Ramírez

Carlos Meisel

José Carreño

Honorio Henríquez

Paola Holguín

Yenny Rozo

Esteban Quintero

Andrés Guerra

Cambio Radical: ocho votos por el "No"



Jorge Benedetti

Carlos González

Edgar Díaz

Carlos Farelo

Carlos Jiménez

Carlos Motoa

José Luis Pérez

Antonio Zabaraín

Partido Liberal: seis por el "No"



Lidio García

Juan Pablo gallo

Miguel Ángel Pinto

Alejandro Chacón

Mauricio Gómez

Karina Espinosa

Partido Liberal: siete votos por el "Si"



Juan Diego Echavarría

Fabio Amin

John Jairo Roldán

Alejandro Vega

Jaime Durán

Laura Fortich

Claudia Pérez

Partido de la U: cuatro votos por el "No"



Alfredo Deluque

Juan F. Lemus

Norma Hurtado

Juan Carlos Garcés

Partido de la U: seis votos por el "Si"



José David Name

Jhon Besaile

Julio Elías Vidal

José Alfredo Gnecco

Antonio Correa

Julio Chagüi

Partido Alianza Verde: un voto por el "No"



Jonathan Pulido Hernández

Partido Alianza Verde: cinco votos por el "Si"



Inti Asprilla

Fabián Díaz

Andrea Padilla

Ana Carolina Espitia

Ariel Ávila

Alianza Social Independiente: un voto por el "No"



Berenice Bedoya

Alianza Social Independiente: tres votos por el "Si"



Gustavo Moreno

Guido Echeverry

Jairo Castellanos

Coalición Pacto Histórico: 20 votos por el "Si"



Sonia Bernal

Iván Cepeda

Wilson Arias

Aída Avella

Robert Daza

Alex Flórez

Pedro Flórez

Gloria Inés Flórez

Yuly Hernández

Sandra Jaimes

Clara López

María José Pizarro

Jahel Quiroga

Paulino Riascos

Isabel Zuleta

Carlos Benavides

Julio Estrada

Catalina del Socorro Pérez

Ferney Silva

Comunes: cinco votos por el "Si"



Pablo Catatumbo

Imelda Daza

Julián Gallo

Sandra Ramírez

Omar de Jesús Restrepo

Partido Político MIRA: tres votos por el "No"



Ana Paola Agudelo

Carlos Guevara

Manuel Antonio Virgüez

Colombia Justa Libres: un voto por el "No"

Lorena Ríos

Partido Conservador: 12 votos por el "No"



Efraín Cepeda

Juan Merheg

Soledad Tamayo

Liliana Bitar

Germán Blanco

Nadia Blel

Marcos Pineda

Nicolás Echeverry

Juan García

Óscar Giraldo

Jose Marín

Óscar Barreto

No votaron o no asistieron

Richard Fuelantala - Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) (Se salió del recinto)

Angélica Lozano - Partido Alianza Verde (No votó)

Marta Peralta - MAIS (coalición Pacto Histórico) (No votó)

Ana María Castañeda, Didier Lobo y Temístocles Ortega - Cambio Radical

Carlos Trujillo, Diela Benavides y Miguel Ángel Barreto - Partido Conservador

