La historia y la foto del voto de la discordia en el hundimiento de la consulta popular en el Senado

Un voto en medio del debate en el Congreso de la República por la consulta popular del Gobierno nacional desató un fuerte altercado en la plenaria del Senado. En videos que circulan en redes sociales se ve el momento cuando los senadores oficialistas y el ministro del Interior, Armado Benedetti, empezaron a gritar y a manotear contra los opositores a la iniciativa, quienes les respondieron de la misma forma. El caos imperaba ya en la plenaria y, segundos después, se anunció el hundimiento de la consulta, lo que terminó de caldear el ambiente.

Con 49 votos en contra y 47 a favor, la plenaria del Senado decidió que no se lleve a cabo la consulta popular del Gobiernoque buscaba impulsar la reforma laboral. El resultado oficial lo anunció Diego González, el secretario general de esa corporación. Sin embargo, el Gobierno reprochó ese cálculo y, de inmediato, ministros y senadores que apoyaban la iniciativa cerraron filas en torno a la denuncia de un "fraude" en la votación.

El presidente Gustavo Petro, quien adelanta una viaje oficial en China, también tachó lo ocurrido de fraude e hizo un llamado en su cuenta de X a una "salida a la calle masiva", liderada por los movimientos sindicales, campesinos y sociales. El jefe de Estado agregó agregó que "al pueblo no se le silencia con trampa" y que está "listo para lo que el pueblo decida".



¿Por qué el Gobierno denuncia un fraude?

Hacia las 4 p.m. se dio inicio a la votación de la consulta popular. Minutos antes, la plenaria del Senado había aprobado la apelación con la que finalmente se revivió la reforma laboral, otro proyecto del Gobierno Petro, y que ahora continuará su trámite en una comisión distinta a la Séptima, que la hundió hace dos meses. La atención entonces se centró en la consulta.

Petro había presentado al Senado, durante el pasado Día del Trabajo, las 12 preguntas que preveía incluir esta consulta popular, centradas en la reforma laboral archivada. Desde entonces, el Gobierno y sus partidos afines habían desplegado una campaña para obtener los votos necesarios (la mayoría simple) que permitieran aprobar la convocatoria, en tanto que la oposición se organizó para bloquear la iniciativa. Las 12 preguntas de la consulta abordaban temas como la reducción de la jornada laboral de ocho horas, licencias por salud -incluidos los dolores menstruales-, salarios dignos para el campesinado y el fin de la tercerización, entre otros puntos.

La decisión entonces se tomó, pero en cuestión de segundos la controversia salió a flote por cuenta de una hoja de color amarillo. En ese papel están por escrito los votos manuales que, dice el secretario general del Senado -quien rayó la hoja-, se registraron durante la votación de la consulta. En el papel se ven los nombres, por ejemplo, de los senadores Angélica Lozano y de Iván Cepeda, ambos con un "Sí" al lado. Pero también aparece el apellido Díaz, que corresponde a Edgar Díaz Contreras, del partido Cambio Radical, y este aparece con un "No". Es fue el voto de la discordia.

El ministro Benedetti denunció que el secretario general "agregó un nombre a la votación del No para hundir la consulta popular por los derechos de los trabajadores". Se refiere al voto de Díaz Contreras, y anunció acciones penales en contra de González y también de Efraín Cepeda, presidente del Senado, por incurrir en "delitos".

"El presidente del Senado no cumplió su palabra debido a que se había acordado votar hoy la consulta y metió la apelación para distraer", afirmó Benedetti luego de abandonar la plenaria. Y agregó: "Se cerró la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia del Sí al No. El señor secretario, y ahí está la grabación, añade un voto más al No, y ahí es cuando yo le pego a la mesa y (se da) mi acción airada. Él (González) le agrega un voto al No después de haber sido cerrada la votación".

El ministro del Interior, quien dice que tiene pruebas y videos de su denuncia, señaló, además, que "no se cumplieron los 20 minutos que deja el reglamento para votar. Cuando iba ganando, porque venían cinco personas más a votar, cerraron la votación y la votación está apelada. Para mí, el presidente del Senado y el secretario del Senado son unos malandrines".

El ministro del Interior, Armando Benedetti, le pelea al secretario del Senado, Diego González. Captura de pantalla

Con ese voto, la consulta "habría estado 48-48 (en votos)", según Benedetti, quien señaló también que "no dejaron votar al menos a cuatro senadores por el Sí". Para ser aprobada, la propuesta necesitaba alcanzar la mayoría simple, es decir no sería necesaria la mayoría absoluta. De esta manera, la consulta no necesitaba 54 votos -que corresponden a la mitad más uno de los 105 senadores- sino que debían estar presentes en la plenaria como mínimo esos 54 senadores conformando el quorum.



¿Qué respondió el senador del voto y el secretario del Senado?

En su cuenta de X, el senador Edgar Díaz Contreras afirmó que su voto "público, y por decisión de bancada, siempre fue No". "Aunque algunos traten de confundir a la opinión pública, no cambiará la decisión legítima y democrática que tomamos en el Senado, hundiendo esta innecesaria consulta. Sencillamente se hundió la consulta por mayoría", agregó.

Por su parte, el secretario general del Senado, Diego González, habló con los medios de comunicación a su salida de la plenaria e insistió que "no hubo fraude". En primer lugar, habló de las funciones de su cargo. "El secretario no vota, el secretario no manipula votos, el secretario simplemente cuenta los votos y anuncia el resultado. Hoy, como todas las sesiones que se adelantan en la plenaria del Senado de la República, se votó. Una vez se cierra el registro electrónico, el presidente deja abierto el registro para los que pueden votar de manera manual porque no pudieron hacerlo de manera electrónica", relató González, quien afirmó que fue en ese momento cuando el senador Díaz Contreras, "a viva voz, anuncia su voto por el No y el secretario lo anuncia".

En relación a la acusación de Benedetti sobre un cambio en el voto de Díaz Contreras, el secretario general del Senado se limitó a responder que "ahí están las grabaciones, las cámaras e incluso el documento que le constan a senadores como Iván Cepeda y Sonia Flórez, que estaban allí y en el que también se registro el voto manual de ellos". González se refería así a la hoja amarilla que desató la discordia: "ese documento no tiene tachaduras ni enmendaduras. Se le preguntó el voto al senador Díaz y él lo manifestó".

Diego González, secretario general del Senado. Senado

Sobre las denuncias en relación al cierre de votación antes de tiempo, respondió: "el secretario general del Senado no abre ni cierra el registro. Esa respuesta la tiene que dar el presidente (Efraín Cepeda)". Cabe señalar que Cepeda no se ha pronunciado en ese sentido.

El ambiente, en todo caso, sigue en máxima tensión. Por lo pronto, varias voces han hecho un llamado a la calma. El exsenador Humberto de La Calle, por ejemplo, en entrevista con Noticias Caracol, dijo: "Todo el mundo tiene que calmarse (...) Lo que está pasando hoy es la demostración de que de aquí a las elecciones de 2026 una consulta de esta naturaleza ya no es viable porque termina totalmente contaminada por el fanatismo, la emoción, las presiones y la expectativa electoral".

Ahora habrá que ver el destino que tendrá la apelación con la que se revivió la reforma laboral de Petro, que llegará a una comisión aún sin definir, sobre todo ahora que el presidente Petro, tras el hundimiento de la consulta popular, convocó a marchas, sin dar mayores detalles, y le ordenó a la fuerza pública "no hacer uso de la fuerza contra el pueblo".

