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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / De la Espriella autorizó “bombardeo muy importante” y operación “Bosur-Kratos”

De la Espriella autorizó “bombardeo muy importante” y operación “Bosur-Kratos”

Hace una semana, las fuerzas militares llevaron a cabo un bombardeo contra el Eln en límites entre Cauca y Nariño.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella
Colprensa

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha intensificado el uso de bombardeos aéreos estratégicos contra grupos armados ilegales en Colombia, alcanzando al menos cinco operaciones de este tipo durante su administración.
La estrategia de seguridad combina bombardeos a gran escala con la publicación directa de balances y órdenes militares en las redes personales del mandatario.

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En la mañana del 28 de octubre de 2026, el jefe de Estado confirmó la autorización de un nuevo "bombardeo muy importante y estratégico" y anunció la finalización oficial de la operación Bosur-Kratos.

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El último bombardeo ocurrió contra el Eln en el municipio de El Tambo, Cauca. La acción militar dejó un saldo de nueve presuntos integrantes muertos y la recuperación de un menor de edad en la zona. Entre los abatidos figuraría alias Marcos Pacífico, señalado como el máximo jefe del frente José María Becerra y coordinador de tres estructuras en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, con prontuario por secuestros y atentados en Cali y Buenaventura.

Previo a la acción en el Cauca, la fuerza pública ejecutó la Operación Beta en la región del Catatumbo, en los límites entre Tibú y El Tarra, Norte de Santander. El ataque utilizó dos aviones Kfir y un helicóptero Black Hawk bombardeando un campamento del Frente 33 de las disidencias de las Farc, donde se buscaba al cabecilla alias Andrey.

Con estas incursiones, el balance oficial contabiliza cinco bombardeos en lo que va del gobierno: el primero el 10 de agosto en el Catatumbo, dos en el Guaviare (27 y 30 de agosto), la incursión en Norte de Santander y el reciente ataque en El Tambo, Cauca

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A propósito del nuevo bombardeo, el presidente De la Espriella manifestó que en el transcurso de esta mañana informará los detalles de la operación.

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