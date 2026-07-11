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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, agradece el apoyo del Escudo de las Américas

Vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, agradece el apoyo del Escudo de las Américas

Restrepo agradeció el apoyo de la alianza, encabezada por Estados Unidos, que pidió respetar los resultados de las elecciones presidenciales y advirtió que cualquier intento de obstaculizar la transición de gobierno supone un desconocimiento de la voluntad popular.

Por: EFE
Actualizado: 11 de jul, 2026
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José Manuel Restrepo.
José Manuel Restrepo.
Getty

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, agradeció el apoyo del Escudo de las Américas, encabezado por Estados Unidos, que pidió respetar los resultados de las elecciones presidenciales y advirtió que cualquier intento de obstaculizar la transición de gobierno supone un desconocimiento de la voluntad popular. "Agradecemos al secretario de Estado (de EE. UU.) Marco Rubio y a los gobiernos que suscriben esta declaración por su firme respaldo a la democracia colombiana, al Estado de Derecho y al respeto por la voluntad soberana expresada por millones de ciudadanos que eligieron a Abelardo De La Espriella como nuestro presidente 2026-2030", publicó Restrepo en su cuenta de X.

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Un comunicado divulgado este viernes por el Departamento de Estado de EE. UU. y suscrito también por Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, expresa su "profunda preocupación" por declaraciones y acciones que, "sin fundamentos debidamente justificados", ponen en duda la integridad del proceso electoral y generan incertidumbre sobre la transición institucional en Colombia.

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Restrepo aseguró que valoran el acompañamiento de la comunidad internacional en la "defensa de los principios democráticos" que unen a los países y reiteró la disposición del próximo Gobierno colombiano de trabajar "de manera constructiva" con Estados Unidos y sus aliados. "Colombia necesita que la transición entre gobiernos se desarrolle con pleno apego a la Constitución, las instituciones y la transparencia. Ese ha sido, y seguirá siendo, nuestro compromiso", afirmó el vicepresidente electo.

El pronunciamiento de la alianza de gobiernos de derecha surge en el cierre de la semana en la que el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró que se negaba a reconocer la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio sobre el candidato oficialista de izquierda Iván Cepeda, alegando fraude sin aportar pruebas.

Ante estas declaraciones, De la Espriella, públicamente respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un video que Petro y Cepeda habían puesto en marcha un plan para "aferrarse al poder a toda costa" mediante un supuesto "golpe de Estado".

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EFE

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