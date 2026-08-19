De la Espriella habla del programa de alivios de Asobancaria para damnificados por terremoto

En su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella le agradeció a Asobancaria y al sector bancario por sumarse a la reconstrucción de Colombia con programas de alivio para las familias y empresas damnificadas por el terremoto del 10 de agosto, que afectó principalmente al occidente del país. "El programa contempla periodos de gracia de hasta 12 meses con condonación de intereses, suspensión de cobros jurídicos, protección del historial crediticio y aplicación de los seguros bancarios correspondientes", afirmó el jefe de Estado, quien destacó que "estas medidas representan un aporte estimado de $1,1 billones, adicional a las donaciones ya realizadas por las entidades, y beneficiarán a los afectados de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca".

De la Espriella agregó: "Mi profundo agradecimiento a la banca colombiana por su solidaridad y compromiso. Gobierno, empresarios y ciudadanos, unidos, vamos a reconstruir a Colombia".

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