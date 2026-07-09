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Reactivan circular roja de Interpol en contra de Diego Marín, alias Papá Pitufo: esta es la razón

La Fiscalía General de la Nación informó que la Interpol reactivo la notificación de circular roja en contra de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Reactivan circular roja de Interpol en contra de Diego Marín, alias Papá Pitufo: esta es la razón
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.
Archivo

Este jueves se conoció que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) reactivó la circular roja para el colombiano Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo. "En atención a los trámites surtidos por la Fiscalía General , la Secretaria General de Interpol con sede en Lyon (Francia) activó para los 196 países que la integran la notificación", aseguró la Fiscalía.

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