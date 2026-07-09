Reactivan circular roja de Interpol en contra de Diego Marín, alias Papá Pitufo: esta es la razón

Este jueves se conoció que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) reactivó la circular roja para el colombiano Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo. "En atención a los trámites surtidos por la Fiscalía General , la Secretaria General de Interpol con sede en Lyon (Francia) activó para los 196 países que la integran la notificación", aseguró la Fiscalía.

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