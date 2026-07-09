Mindefensa reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente electo: "Respeto a la democracia"

El ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente electo este jueves, durante la rendición de cuentas de esa cartera. Aseguró que la Fuerza Pública tiene como deber cumplir "la Constitución y la ley", además de ser "garante de la democracia y de lo que han escogido los colombianos en las urnas".

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"Las elecciones se cumplieron con total seguridad, con una afluencia muy alta y ya las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026, y es el doctor de la Espriella. Y también es claro quién es el presidente actual hasta el 6 de agosto, y es Gustavo Petro. Eso es lo que cumpliremos nosotros, respetar esa decisión de una autoridad electoral, respetar esa decisión que tuvieron los colombianos en las urnas", indicó.

En su intervención, dijo que el deber de la Fuerza Pública es "cumplir lo que diga el señor presidente dentro de sus facultades legales y acorde a la Constitución y la ley hasta el 6 de agosto, y cumplir las órdenes acorde a las facultades legales, y respondiendo a la Constitución y la ley, del nuevo presidente". Sobre el empalme entre ambos gobiernos, proceso que está suspendido, mencionó: "En esa transición, la Fuerza Pública es esa columna vertebral, que permite la transición de un gobierno al otro con total respeto a la democracia, a la Constitución y la ley. Ruido que se ha escuchado en las redes sociales es eso, ruido".



Finalmente, concluyó: "Aquí la Fuerza Pública es garante de la democracia, la fuerza pública es garante de lo que han escogido los colombianos en las urnas, garante de lo que se hayan pronunciado las instituciones, pero también respetuosa de todas las decisiones que se tomen en términos legales y también responsable de cumplir con lo que le ha confiado el pueblo colombiano".



Cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro señaló que no reconoce la legitimidad de la elección de De la Espriella el pasado 21 de junio, y ha hablado de un presunto fraude. Asimismo, Iván Cepeda, quien fue el candidato del Pacto Histórico y quedó en segundo lugar en la contienda, afirmó que se declara en "desobediencia civil pacífica" si De la Espriella no renuncia a su ciudadanía estadounidense, entre otras condiciones.

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Por esta razón, el presidente electo decidió suspender el empalme. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación hicieron un llamado a los gobiernos entrante y saliente para que estén a la altura de la ley y la constitucionalidad en el proceso de transición. "Corresponde a todos los actores políticos respetar el resultado electoral y preservar la confianza en las instituciones democráticas", dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín.

LAURA VALENTINA MERCADO

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