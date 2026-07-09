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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Abelardo de la Espriella anunció quiénes serán los voceros oficiales de su gobierno

Abelardo de la Espriella anunció quiénes serán los voceros oficiales de su gobierno

Se trata de Miller Soto Solano, abogado, docente y doctor en Derecho, y Carolina Gómez Sánchez, periodista, comunicadora, productora y presentadora.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella.
AFP

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció quiénes serán las dos personas que se encargarán de ser los voceros oficiales de su gobierno. Se trata de Miller Soto Solano, abogado, docente y doctor en Derecho y Economía de la Empresa, con experiencia en el ámbito jurídico, académico y de la comunicación pública, y Carolina Gómez Sánchez, periodista, comunicadora, productora y presentadora, con una amplia trayectoria en medios de comunicación.

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"En adelante, toda la información relacionada con las decisiones, actividades, anuncios y posiciones oficiales del presidente electo, de los ministros designados y del equipo de gobierno será divulgada exclusivamente a través de la Oficina de Vocería Oficial del Gobierno de Colombia y de la Oficina de Prensa. Esta medida busca garantizar que la información llegue a los colombianos de manera oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos", indicó el equipo de De la Espriella en un comunicado.

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