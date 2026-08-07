El abrazo de Luis Felipe Yagüé, vendedor de panela, con el presidente Abelardo de la Espriella

Luego de la imposición de la banda presidencial a Abelardo de la Espriella en el Teatro Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, el nuevo presidente de Colombia abrazó en la tarima a Luis Felipe Yagüé, el vendedor de panela que se hizo viral por manifestar que iba a votar por el entonces candidato de Defensores de la Patria, lo cual causó que perdiera varios de sus clientes. El vendedor ambulante de 74 años pasó de recorrer las calles de Florencia, capital del departamento de Caquetá, a ser invitado de honor de De la Espriella.

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(Lea también: Vendedor de panela será invitado de honor en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella).

En un video que se difundió en redes sociales, un profesor universitario le manifestaba a Yagüé que dejaría de comprarle panela. El hombre se escuchó en silencio y se marchó, una actitud que despertó una ola de solidaridad y generó nuevas ventas. El episodio llegó a oídos del Presidente, quien lo invitó públicamente a su ceremonia de posesión y lo recibió en Barranquilla, ciudad que será sede alterna de durante el mandato de De la Espriella, quien nombró al vendedor como el primer beneficiario y la imagen de la denominada 'Ruta Milagro', un programa con el que promete impulsar a pequeños empresarios y emprendedores colombianos.



"Usted es orgullo de Colombia (...) un colombiano al que hay que apoyar, al que hay que defender y al que hay que impulsar", le dijo el mandatario antes de anunciar que también le regalaría un traje para asistir a la investidura. Días después, otro video viral mostró a Yagüé en un almacén midiéndose un traje nuevo. "Hoy recibo con muchísimo cariño el traje que vestiré para asistir a la posesión presidencial este viernes 7 de agosto. Es un momento muy especial que recibo con gratitud, humildad y el orgullo de seguir representando al campo colombiano", expresó el hombre de 74 años en Instagram.



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Tras este momento, habló el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien aseguró que es el "momento de cambios profundos", pero también de "construir entre todos el consenso" en Colombia. "Me honra haber posesionado como presidente de la República al doctor Abelardo de la Espriella. Presidente, usted asume su gobierno con absoluta legitimidad e independencia, elementos fundamentales para cometer la tarea que inicia y convoca a toda la Nación", dijo.

También, resaltó que "lo público no es un privilegio, es una responsabilidad que se honra. Y ese honor comienza por entregar resultados, pasa por la eficiencia y transparencia en los recursos utilizados y se potencializa cuando impacta a la mayoría. No basta con representar a los ciudadanos, tenemos que responderles. No basta con ocupar un cargo. Hay que merecer la confianza que el cargo representa (...) Es el momento de cambios profundos y de grandes decisiones, lo que solo es posible bajo su liderazgo y con la unidad de la Nación que Usted, como presidente, está en el deber de convocar".

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LAURA VALENTINA MERCADO

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