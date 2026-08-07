De la Espriella anuncia ofensiva contra grupos ilegales: “Opción de diálogo está agotada”

El presidente Abelardo de la Espriella, luego de su investidura, voló en helicóptero al batallón Pichincha de Cali, donde entregó su primer discurso como mandatario colombiano. Hizo un panorama amplio de lo que será su gobierno, el cual dijo que tendrá a las regiones como una de sus prioridades. Entre otros de sus puntos, dijo que el país necesita una "regeneración económica que fortalezca la iniciativa privada, la inversión, la confianza y el empleo digno".

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Más adelante, De la Espriella anunció que, en las próximas horas, su gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas. De esta manera, dotará a la fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. Aseguró que “la opción del diálogo está completamente agotada”.

Cabe señalar que su antecesor, Gustavo Petro, tenía la política de paz total con la que abrió varios frentes de diálogo, los cuales fueron fuertemente criticadas por sus opositores. “El Estado históricamente fue suficientemente noble”, añadió, mencionando que el régimen de antes ha terminado y que fue suficientemente cómplice. “La era del ‘tigre’ será contundente y certera contra el crimen”, manifestó.



En su discurso, dijo que “ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad", expresó el nuevo mandatario. El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, hizo énfasis en su intención "de derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales" del país.



También ofreció dos caminos a los miembros de las agrupaciones ilegales: "Someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano", dijo rodeado de militares.

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