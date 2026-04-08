El choque entre Nayib Bukele y Gustavo Petro por cárceles de El Salvador: esto se dijeron

Nayib Bukele respondió en su cuenta de X a las críticas de su homólogo colombiano Gustavo Petro, quien afirmó que las cárceles de El Salvador son "campos de concentración de población civil". Bukele le ofreció trasladar a Colombia al "100 %" de los detenidos, "incluyendo los llamados presos políticos".

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El choque inició luego de que Petro indicara lo siguiente en redes sociales: "Tener un 36% de personas presas inocentes, es un crimen contra la humanidad, se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven, así no se disminuye una tasa de homicidios porque estás matando en vida a miles de jóvenes presos inocentes y a sus familias".

Bukele le respondió afirmando que, si las cárceles salvadoreñas fueran “campos de concentración, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana". Asimismo, le extendió la siguiente "invitación": "El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del 'amor y la vida' ".



Recalcó que debería ser bajo la condición de que "deben ser todos", "porque si se trata de 'campos de concentración', incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable. Esta es una oportunidad histórica para consolidar su legado como el libertador que extendió la cuerda firme de la justicia, para sacar a miles del abismo de la exclusión". El mandatario salvadoreño, además, recordó que hizo la misma propuesta a la exsecretaria de Estado de Estados Unidos y excandidata presidencial por los demócratas, Hillary Clinton, "tras sus críticas sobre el sistema penitenciario en mi país".



El régimen de excepción y las cárceles en El Salvador

La política de seguridad de Bukele redujo a mínimos históricos los homicidios en el país, pero es criticada por organizaciones de derechos humanos y juristas que señalan "crímenes de lesa humanidad" en esa ofensiva. Actualmente ese país se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, que ha llevado a la detención de más de 91.000 personas, y de las que el presidente salvadoreño ha reconocido al menos 8.000 "inocentes".



En este contexto de suspensión de garantías constitucionales para combatir a las pandillas, las organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes en custodia estatal. Recientemente, un panel de abogados internacionales presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la ONU en el que se afirma que en el país centroamericano se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.

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Por otro lado, según la ONG Socorro Jurídico Humanitario (SJH), al menos 512 personas han muerto en las cárceles de El Salvador tras su detención bajo el régimen de excepción.

El presidente Nayib Bukele, por su parte, ha defendido la continuidad de esta medida con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI).

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*Con información de EFE