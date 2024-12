El ministro Ricardo Bonilla habla en medio del escándalo de la UNGRD: "Voy a asumir la defensa"

Luego de las nuevas revelaciones sobre el escándalo de la UNGRD queinvolucran al ministro Ricardo Bonilla y a su exasesora, Alejandra Benavides, el jefe de la cartera de Hacienda indicó para Noticias Caracol que va a "asumir la defensa" en la investigación.

"Lo que se está diciendo tiene mucho de especulación porque aquí no hay cupos indicativos, ni compra de congresistas", aseguró. Luego, ante la pregunta de si seguirá al frente del ministerio, Bonilla solo sonrió.

El pasado domingo, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló nuevos audios de Benavides en los que contó a la Fiscalía General de la Nación sobre un pacto entre el ministro de Hacienda, el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación comprando congresistas.

Benavides habló ante el ente acusador de una operación exprés en diciembre de 2023 para aprobar, en menos de diez días, los multimillonarios créditos que necesitaba el gobierno.

Según Benavides, para conseguirlo, los tres altos funcionarios del gobierno habrían hecho un pacto para comprar congresistas a través de contratos con la unidad de gestión de riesgo por 92.000 millones de pesos.

Esta versión ratifica lo que ya habían señalado los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) Olmedo López y Sneyder Pinilla, y compromete seriamente al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y al asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo.

“El ministro Velasco me llama al celular. Me dice: ‘María Alejandra, ¿cómo van los temas?’. Y yo digo: ‘¿Qué está haciendo el ministro Velasco llamándome?’. Yo le dije: ‘ministro, estoy esperando la instrucción del ministro Bonilla’. Y esto me lleva a un día que es clave. Quiero que realmente lo resalten porque para mí es el día más importante de esto. En esta interparlamentaria del 6 de diciembre votan un solo crédito”, dice uno de los audios de la declaración de Benavides a la Fiscalía.

Corte Suprema de Justicia llama como testigo a Alejandra Benavides

Este martes, tras la revelación de estos audios, la Corte Suprema de Justicia llamó como testigo a María Alejandra Benavides.

El magistrado instructor que tiene la investigación contra los 6 congresistas que hacían parte de la comisión interparlamentaria dijo que ella debía comparecer, por lo que la mujer deberá presentarse el próximo jueves 5 de diciembre en las instalaciones del Palacio de Justicia.

Cabe resaltar que Benavides podría optar por no declarar ante la Corte Suprema de Justicia, pues actualmente adelanta un proceso de colaboración con el ente acusador que no ha terminado.

Wadith Manzur se presentó a indagatoria ante la Corte Suprema

El representante a la Cámara Wadith Manzur manifestó este martes que su renuncia a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) se dio para que sus funciones "no interfieran en el proceso que está llevando la Corte Suprema de Justicia". Manzur, salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, guardó silencio durante

la diligencia de indagatoria.

El abogado de Manzur, Luis Torregrosa, dijo que “guardar silencio es una prerrogativa constitucional amparado en el marco del proceso penal y estamos insistiendo a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que el señor Olmedo López concurra y declare en el marco de este proceso”.

El representante Manzur se unió a la congresista Karen Manrique, quien un día atrás también guardó silencio ante la Corte Suprema de Justicia durante su citación por el mismo caso de la UNGRD.

“En razón a que no conocemos de manera detallada esas nuevas sindicaciones ni las sindicaciones de Olmedo López, que se ha negado a declarar en la sala de instrucción, se guardó silencio. Sin embargo, se dejó claro que en el momento en que se conozca toda la sindicación, la representante Karen Manrique va a hacer su pronunciamiento en indagatoria”, dijo el abogado defensor de Manrique, Andrés Garzón.