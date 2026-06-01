¿A qué hora termina la ley seca este 1 de junio? Restricciones tras elecciones presidenciales

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, realizada el 31 de mayo de 2026, dejó definidos los dos aspirantes que avanzarán a la segunda vuelta prevista para el 21 de junio. Con el cierre de las urnas y el avance del preconteo de la Registraduría, los resultados preliminares consolidaron a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los candidatos con mayor votación, asegurando su paso a la fase decisiva del proceso electoral. En esta segunda jornada se definirá quién asumirá la Presidencia y la Vicepresidencia del país para el periodo 2026-2030.

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Tras esta jornada electoral, las autoridades mantuvieron activas distintas medidas de control para garantizar el cierre ordenado del proceso democrático. Entre ellas se encuentra la ley seca, una restricción que se extiende más allá del día de votación y que busca evitar alteraciones del orden público mientras se completa el conteo de votos y se atienden posibles situaciones de seguridad en distintos puntos del país.

La medida prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales y espacios públicos.



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¿Hasta qué hora va la ley seca el 1 de junio de 2026?

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El principal objetivo de esta ley es reducir situaciones que puedan afectar la convivencia ciudadana o generar riesgos para la seguridad durante una jornada en la que millones de personas participan en las urnas. La medida también facilita la labor de organismos como la Policía Nacional, la Registraduría y las autoridades territoriales, que deben atender reportes relacionados con la seguridad, la movilidad y el desarrollo de las votaciones y busca minimizar conflictos asociados al consumo de alcohol.

De acuerdo con las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional para el proceso electoral, la medida comenzó a regir desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y permanecerá vigente hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio en todo el territorio nacional. En el caso de Bogotá, aunque la ley seca comenzó un día antes por una medida especial, la restricción en la capital también irá hasta mediodía de este lunes.

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Esto significa que establecimientos como bares, discotecas, tiendas, supermercados, licoreras y otros negocios autorizados para comercializar bebidas alcohólicas no podrán vender este tipo de productos hasta el horario establecido por las autoridades. Asimismo, durante la vigencia de la restricción también está prohibido el consumo de licor en espacios públicos y lugares abiertos al público donde la norma así lo contemple.

La multa por incumplir la ley seca

Las personas que desacaten la restricción se exponen a sanciones contempladas en la normatividad vigente relacionada con la convivencia ciudadana y pueden variar dependiendo de las circunstancias de cada caso y de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

Según las disposiciones aplicables durante las elecciones de 2026, quienes consuman bebidas alcohólicas o participen en actividades prohibidas durante el periodo de ley seca podrían recibir sanciones económicas que superan los 200.000 pesos y que, en algunos casos, pueden alcanzar cifras cercanas a los dos millones de pesos.

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Además de las multas, las autoridades pueden ordenar medidas adicionales como el retiro de personas de determinados lugares, la suspensión de actividades o el cierre temporal de establecimientos que incumplan las restricciones. Cuando se trata de negocios o comercios que insisten en violar la medida, las consecuencias pueden incluir procedimientos administrativos adicionales definidos por las autoridades locales.

Por ahora, quienes tengan dudas sobre la venta o consumo de bebidas alcohólicas deben tener presente que la ley seca permanecerá vigente hasta las 12:00 del mediodía de este lunes 1 de junio de 2026, tanto en Bogotá como en el resto del país.



¿Cuándo será la segunda vuelta presidencial en Colombia?

Los colombianos tomaron una decisión este 31 de mayo. A las 4:00 p.m. se cerraron las urnas y en poco tiempo se dio a conocer quiénes fueron los dos candidatos que irán a segunda vuelta el próximo 21 de junio: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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La participación ciudadana superó a la reportada en la primera vuelta de hace cuatro años, en la que el 54% de colombianos aptos para votar acudieron a las urnas. Este 2026, la cifra subió al 57,88 % (23.978.304 de 41.421.973 de votantes).

En contraste, más de 17,4 millones de colombianos no acudieron a las urnas, lo que equivale a una abstención superior al 42%. Aunque el porcentaje sigue siendo significativo, los resultados muestran una reducción frente a la elección presidencial de 2022, cuando la abstención superó el 45%.

El presidente Gustavo Petro entregará el poder a uno de estos dos políticos que están en cada extremo: De la Espriella, un abogado de ultraderecha que se define como ‘outsider’, y Cepeda, candidato del partido del Gobierno, el Pacto Histórico.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co