"Procesamiento fue impecable": Registrador responde señalamientos de gobierno Petro sobre resultados

El registrador Hernán Penagos, en entrevista con Noticias Caracol, habló acerca de los señalamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda con respecto a los resultados de la primera vuelta presidencial, en la que se definió que el aspirante del Pacto Histórico y Abelardo de la Espriella se disputarán una segunda vuelta el próximo 21 de junio.

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"Lo primero que debo decir es que la jornada electoral del día de ayer fue una jornada ejemplar. Primero, la ciudadanía salió a votar de manera tranquila y pacífica, lo hizo temprano. Y en segundo lugar, el procesamiento que se llevó a cabo después de las 4 de la tarde fue impecable. El trabajo de los jurados de votación se realizó con absoluto éxito. Fue precisamente eso, el trabajo de los jurados de votación, 860.000 en cada mesa de votación, lo que permitió que la Registraduría rápidamente pudiera difundir los resultados de preconteo", aseguró Penagos.

Cabe resaltar que, tras conocerse los resultados, el presidente Gustavo Petro aseguró: "Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades, y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado".



Sobre este tema, Penagos reiteró que los software de conteo y preconteo "no tienen números de cédula de ciudadanía. Ellos solo se dedican a consolidar los resultados que llegan de cada mesa". Añadió además que "el censo electoral en Colombia se cerró hace un mes, desde el día 30 de abril. No hay ninguna posibilidad de que se hubiesen llevado a cabo cambios frente a él. Además, ese censo electoral se le entrega a las organizaciones políticas para que revisen los resultados, para que revisen los datos de los votantes en todo el territorio nacional".



Con respecto a las actas electorales, que deben cruzarse con los resultados de la Registraduría, el funcionario dijo que "los partidos más grandes de Colombia o las campañas más grandes hace rato cruzaron esa información porque nosotros les entregamos la posibilidad de acceder de manera muy ágil descargar todas las actas electorales. (...) No hay ninguna posibilidad de que se presenten circunstancias de esa naturaleza. Eso lo puedo asegurar. Pero además de eso, la auditoría, la observación internacional, desconocer esas circunstancias es desconocer un trabajo impecable".

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Por último, el registrador nacional reiteró que el escrutinio "avanza con total normalidad", y que para la segunda vuelta el proceso será de la misma manera: "Vamos a avanzar nuevamente con auditorías internacionales, con la exposición del código fuente. Vamos a congelar el mismo. Vamos a convocar a todos los partidos políticos a los simulacros y a las pruebas de carga de cada uno de los componentes en los que estamos trabajando. (...) Seguiremos convocándolos para que acompañen cada uno de los momentos que dan cuenta de este proceso electoral, en especial aquellos derivados con los temas informáticos y los temas de software. Es decir, vamos a llenar mucho más de garantías para que haya absoluta tranquilidad".

LAURA VALENTINA MERCADO

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