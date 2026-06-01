¿Para dónde van los votos de Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López?

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella sorprendió este domingo al obtener la mayor votación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, que tuvieron una participación del 57,88 %, y disputará la segunda vuelta el 21 de junio con el izquierdista Iván Cepeda, que puso en duda los resultados.

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La participación fue la más alta para una primera vuelta desde que entró en vigor la Constitución de 1991 en un país tradicionalmente abstencionista en el que el voto no es obligatorio y la asistencia a las urnas suele ser ligeramente superior al 50 %.

La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones informó que, con el 100 % de las mesas informadas, De la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, recibió 10.361.499 votos (43,74 %), lo que significa una ventaja de 673.138 papeletas frente a Cepeda, que obtuvo 9.688.361 sufragios (40,9 %).



Este resultado preliminar fue rechazado por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien desde hace meses ha cuestionado la transparencia del sistema electoral y hoy dijo: "Como presidente no acepto los resultados del preconteo" y añadió que esperará el escrutinio que debe hacerse en los próximos días.



Por su parte, De la Espriella mencionó que "más de diez millones de colombianos confiaron en 'El Tigre'” y “se unieron a la manada”. “Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre", expresó.

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En su discurso tras conocer los resultados, Iván Cepeda planteó dudas sobre las cifras de la Registraduría. "Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas", dijo el candidato del Pacto Histórico en Bogotá ante sus seguidores, sin dar detalles sobre el origen de esa cifra.

Las declaraciones de los dos candidatos estuvieron cargadas de puyas de un lado hacia el otro y fuertes calificativos contra su contrincante.

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Movimientos de cara a la segunda vuelta

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de votos, ocupó el tercer lugar y anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella. "De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella", expresó.

En sus declaraciones, mencionó que "su voto es la expresión de los colombianos hastiados de un gobierno corrompido, de un gobierno inútil, pero sobre todo de un gobierno complaciente con los violentos".

Sin embargo, Juan Daniel Oviedo, quien sería la fórmula vicepresidencial de Valencia, aseguró que los votos que esperaban recibir "desaparecieron" por una campaña de De la Espriela que consideró "sucia, machista, homofóbica".

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"Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de gobernar", declaró tras conocer los resultados. Además, mencionó que informará su postura de cara a la segunda vuelta el próximo 3 de junio porque es "una decisión seria" y recordó que se debe a "los bogotanos y bogotanas".

Claudia López, quien obtuvo 225.517 votos, según el preconteo de la Registraduría, reiteró sus cuestionamientos hacia la candidatura de Abelardo de la Espriella y sostuvo que mantiene la misma posición que manifestó durante la campaña. "Tengo claro que aquí hay una opción peligrosa para Colombia, lo he dicho durante toda la campaña, no he cambiado y no voy a cambiar de opinión, no hay razones para cambiar de opinión", dijo.

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Sobre Iván Cepeda mencionó que debe hacer correcciones de cara a la segunda vuelta. "Pero no quiere decir que automáticamente la otra opción sea una buena alternativa si siguen en ese clientelismo, en ese sectarismo, en ese sicariato político contra el centro, contra los sectores independientes del petrismo, si no hay una enmienda de fondo", manifestó.

La exalcaldesa de Bogotá dijo que no ha tomado la decisión de apoyar a Cepeda, agregó que sabe que “Iván es un hombre decente”, “pero Iván querido, no te pueden hacer la campaña eternamente. Llegó la hora de asumir el liderazgo de tu propia campaña, de poner la cara, de debatir y de defender tus tesis".

De otro lado, Sergio Fajardo, quien quedó de cuarto en las elecciones presidenciales de este domingo, con 1.009.073 de votos, lo que representa el 4,25 %, según el preconteo, no se refirió a quién apoyará de cara a la segunda vuelta. Sin embargo, dijo que va reflexionar con su equipo y anunció que estará en conversaciones, sin ahondar con cuál candidato. "La voz de nosotros de va a escuchar", anotó

Así las cosas, entre estos tres candidatos suman cerca de tres millones de votos, los cuales pueden significar una ventaja clave para De la Espriella o Cepeda de cara a la segunda vuelta. Valencia ya anunció su apoyo, mientras que falta conocer la decisión de Fajardo y López. Por el momento, Cepeda invitó a De la Espriella a un debate político.

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Para el analista político Pedro Viveros, lo que llaman el centro son tres millones de votos que quedan en un escenario para segunda vuelta. "Ese centro puede tener una definición importante. Los votos de los extremos quedaron definidos. Los votos del centro están jugando en una segunda vuelta. No sé qué va hacer Juan Daniel Oviedo y Sergio Fajardo, pero me da la impresión que si Fajardo se moja la camisa podría inclinar a un grupo de personas que son fieles seguidores de él. Lo mismo ocurre con Oviedo", dijo.

En tanto, para el analista Gabriel Cifuentes, el centro político se drenó por tener falta de discurso, bandera e identidad. En las siguientes tres semanas habrá un escenario de confrontación entre "enemigos" de cara a la segunda vuelta.

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