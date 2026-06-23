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Abelardo de la Espriella dice que Colombia hará parte del Escudo de las Américas: ¿qué significa?

Esta alianza fue creada por Donald Trump con líderes de derecha de la región. Se prevé que, además, el país recobre la certificación de su lucha antidrogas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Abelardo de la Espriella dice que Colombia hará parte del Escudo de las Américas: ¿qué significa?
AFP

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó a través de sus redes sociales que Colombia hará parte del Escudo de las Américas, citando un trino del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, en el que invitó al futuro mandatario “a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición Contra el Cartel de las Américas (A3C) para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países con el fin de poner fin a la producción de narcóticos mortales y erradicar a los narcoterroristas que azotan nuestro hemisferio”.

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De la Espriella respondió agradeciendo al funcionario y asegurando que “a partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narco terrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde”.

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Trump no ha ocultado su intención de afianzar el liderazgo de Washington en Latinoamérica e influir en los procesos electorales de la región. Incluso, en las elecciones de Colombia respaldó al candidato de derecha, que se impuso por un estrecho margen a Iván Cepeda.

En declaraciones a la prensa el lunes en la Casa Blanca, el presidente predijo que De la Espriella "será un gran presidente" y que la relación bilateral será "mucho mejor". Agregó: "A mí me gusta la gente a la que yo gusto. Es una fórmula muy sencilla".

Noticia en desarrollo.

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