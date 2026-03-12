Petro y Trump volvieron a hablar: el estadounidense le dijo que siempre será bienvenido en su país

El presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos volvieron a sostener una conversación telefónica, informó la Casa de Nariño.

El diálogo duró cerca de media hora, indicó la Presidencia, dando detalles de los temas que abordaron los dos jefes de Estado, entre ellos los energéticos, de “hidrocarburos, seguridad, cultivos ilícitos, erradicación y la lucha conjunta contra el narcotráfico. También conversaron sobre la reactivación económica en la frontera y otros asuntos de interés bilateral”.



Lo que Trump le dijo a Petro sobre la cumbre en Miami

El pasado 7 de marzo, se realizó en esa ciudad la cumbre del Escudo de las Américas, una alianza militar a la que fueron invitados 12 presidentes de Latinoamérica para plantear una estrategia con el fin de combatir el narcotráfico.

Sin embargo, Colombia, Brasil y México no fueron invitados a la reunión y, según Petro, “no fue por voluntad del presidente Trump” y lo atribuyó a "un teléfono roto".



La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el martes que el Gobierno estadounidense no invitó a Colombia por considerar "que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría. (…) Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales".



Sobre ese particular, de acuerdo con lo informado por la Presidencia, el presidente Trump “expresó disculpas por algún inconveniente previo relacionado con una invitación a Miami”.



Línea directa entre los presidentes Trump y Petro

Pese a las tensiones, la relación entre ambos mandatarios ha intentado recomponerse en los últimos meses. El pasado 3 de febrero Petro y Trump se reunieron en la Casa Blanca tras varios desencuentros por temas como narcotráfico, migración y la política hacia Venezuela. (Lea también: Primera declaración del presidente Petro tras reunión con Trump en la Casa Blanca)

Tras esa reunión que los mandatarios sostuvieron en Washington, el estadounidense estableció una línea directa con el colombiano, a quien instó a llamar cuando lo necesitara.

La reunión que Gustavo Petro sostendrá con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, este viernes 13 de marzo en Cúcuta, Norte de Santander, sería una de las razones por las que el Gobierno de Colombia se decidió establecer este nuevo diálogo. (Lea también: Delcy Rodríguez hará su primer viaje internacional como presidenta (e) de Venezuela: será a Colombia)

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, “el presidente Trump deseó éxitos al presidente Petro en su reunión con Venezuela”.

Además, le expresó que “siempre será bienvenido en los Estados Unidos” luego de que el mandatario colombiano le extendiera “una invitación a su homólogo estadounidense para visitar Cartagena, la cual fue recibida con agrado”.

