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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Abelardo de la Espriella habla tras confirmarse segunda vuelta presidencial contra Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella habla tras confirmarse segunda vuelta presidencial contra Iván Cepeda

El candidato de la derecha, a través de sus redes sociales, dijo que "en 21 días haremos historia" tras la confirmación de que enfrentará a Iván Cepeda el 21 de junio.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 31 de may, 2026
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El candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, logró pasar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Colombia 2026 y se enfrentará al aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien representa a la izquierda en el país.

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A través de sus redes sociales, De la Espriella dijo: 201C ¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo! Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido. ¡En 21 días haremos historia! Los espero en el cubo de cristal del Malecón del Río, para celebrar juntos esta victoria. Hoy más que nunca estoy Firme por la Patria”.

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