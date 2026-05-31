¿Cómo votaron los colombianos en España en las elecciones presidenciales? Resultados de preconteo

En España se encuentra gran parte de los ciudadanos colombianos en el exterior, junto a Estados Unidos y México, y por lo mismo representa una parte importante de las personas habilitadas para votar en las elecciones de este 31 de mayo fuera del país.



De acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,21 % % de las mesas informadas, los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda deberán pasar a segunda vuelta para decidir quién será el próximo presidente de Colombia (Le puede interesar: Elecciones en Colombia: voto en blanco vence a seis candidatos y supera los 400.000 sufragios).



¿Cómo fue la votación en España?

En el país europeo hay 307.996 colombianos habilitados para votar en las elecciones presidenciales, pero solo ejercieron su derecho al voto el 41,44 % de los votantes, es decir 127.637 personas:



Iván Cepeda y Aída Quilcué: 54.162 - 42,57 %

- 42,57 % Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 51.858 - 40,76 %

- 40,76 % Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 11.073 - 8,7 %

Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 6.053 - 4,75 %

Claudia López y Leonardo Huerta: 1.233

Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 977

Sondra Macollins Garvin y Leonardo Karam Helo: 75

Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata (Candidato retirado): 74

Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre Márquez: 72

Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas: 66

Roy Barreras y Martha Lucía Zamora: 46

Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón (Candidato retirado): 36

Gustavo Matamoros y Mila María Paz: 27

Voto en blanco: 1.455 - 1,14 %

¿Cómo votaron los colombiano fuera del país?

Con el 96,45 % de las mesas informadas, estos fueron los resultados de preconteo de las elecciones presidenciales fuera del país:



Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 305.435 - 54,12 %

- 54,12 % Iván Cepeda y Aída Quilcué: 161.637 - 28,64 %

- 28,64 % Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 52.626 - 9,32 %

Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 30.243 - 5,35 %

Claudia López y Leonardo Huerta: 6.069

Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 2.238

Sondra Macollins Garvin y Leonardo Karam Helo: 345

Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas: 338

Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre Márquez: 314

Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata (Candidato retirado): 246

Roy Barreras y Martha Lucía Zamora: 170

Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón (Candidato retirado): 167

Gustavo Matamoros y Mila María Paz: 84

Voto en blanco: 4.407 - 0,78 %