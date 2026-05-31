"Colombianos, hemos perdido": Álvaro Uribe tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la primera vuelta de las elecciones en Colombia, que dejaron a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en segunda vuelta, y dijo: "Colombianos, hemos perdido". Además, el ex jefe de Estado se aderió, al igual que su excandidata, a la campaña de De la Espriella.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, Uribe dijo que “asumo humildemente mi responsabilidad. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro: Paloma Valencia”.



Álvaro Uribe dice que votará por Iván Cepeda

El expresidente Uribe dijo que “ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra. Votaremos por él y pediremos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de la libertad, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”.

Finalmente, Uribe mencionó que “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyados por los grupos terroristas. Dejamos presente al doctor Abelardo de la Espriella”.



Palabras del expresidente Álvaro Uribe. pic.twitter.com/zt3vDeGMCu — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 31, 2026

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Paloma Valencia apoyará a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta

La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata presidencial del partido uribista Centro Democrático y tercera en las elecciones de este domingo, anunció que respaldará en la segunda vuelta al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien fue el más votado de la jornada.

"De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella", expresó en su primera declaración tras los comicios.

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Con menos del 1 % de las mesas pendientes de informar, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, lideró la jornada con 10,3 millones de papeletas, seguido por el oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9,6 millones, y por Valencia, con 1,6 millones.

La senadora emerge como la gran perdedora de la elección, pues su votación quedó muy por debajo del 12 % que le atribuían las encuestas y de los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha, donde fue elegida candidata.

Por esa razón, anunció su apoyo a De la Espriella para evitar que Colombia caiga "en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan", según ella, el senador Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

"Su voto es la expresión de los colombianos hastiados de un gobierno corrompido, de un gobierno inútil, pero sobre todo de un gobierno complaciente con los violentos", añadió Valencia sobre la votación de De la Espriella.

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La senadora aseguró estar firme "al lado de las ideas de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres".

"Siempre se ha dicho que los colombianos no caemos y es cierto. Yo como Paloma, la de siempre, la que siempre está en la batalla por Colombia, seguiré en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo, aliado con la criminalidad, con la corrupción y con lo peor para Colombia", señaló.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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