Así ha sido el cierre de campaña de algunos de los candidatos a la Presidencia

Se acaba el tiempo y los candidatos viajan por distintas partes de Colombia para hacer los cierres de campaña, que deben finalizar este domingo 24 de mayo, una semana antes de las elecciones en las que los ciudadanos elegirán quién reemplazará a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

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Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, que encabezan las encuestas, escogieron tres departamentos diferentes para acercarse a los electores y convencerlos de votar por ellos el próximo 31 de mayo.

Tras los cierres de campaña no pueden hacer eventos públicos y, según el analista Gabriel Cifuentes, esta va “a ser una semana muy intensa en materia de redes, en reuniones a puerta cerrada, pero sobre todo lo más importante es que los candidatos no cometan errores porque pueden costar puntos”.



Añadió que los políticos han elegido sitios clave para cerrar sus campañas como la costa, que “no pone presidente, pero sí lo define” y “es ahí donde todos los candidatos quieren apuntarle para asegurar la victoria; quien no gane en la costa difícilmente podrá llegar a la Presidencia”.



Iván Cepeda

El senador del Pacto Histórico viajó a Cartagena y desde La Boquilla ofreció su discurso. Allí hizo duros cuestionamientos contra algunas entidades, asegurando que “han bloqueado en el Congreso iniciativas fundamentales para garantizar los derechos del pueblo colombiano. La junta directiva del Banco de la República, con la medida de subir las tasas de interés, ha intentado asfixiar la política económica del gobierno. Decisiones judiciales, que antes se tomaban en años, ahora se toman de manera atropellada en las cortes para echar abajo leyes y decretos de carácter social”.



Cepeda también se refirió a las encuestas y señaló que, pese a liderar la intención de voto en todos los sondeos, su verdadera encuesta ha sido la calle. Además, criticó a la derecha, asegurando que el desespero los está consumiendo y que la pelea entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia demuestra que son incapaces de hacer propuestas concretas para el cambio del país. (Lea también: Encuesta Invamer: Iván Cepeda 44,6%; Abelardo De La Espriella 31,6%; Paloma Valencia 14,0%)

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El primer cierre de campaña lo adelantó en la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde aseguró que el 1 de junio empezaba el empalme con Gustavo Petro, dando por sentado que va a ganar en primera vuelta.

El domingo, Iván Cepeda hará el cierre de campaña en Barranquilla.



Paloma Valencia

La candidata de la Gran Consulta por Colombia recorrió el sábado diferentes puntos de Antioquia. El primer sitio que eligió, tras reunirse con Sergio Fajardo para tomar un café y hablar de acuerdos, fue el parque de Belén en Medellín, donde expuso su política de seguridad y salud. Según ella, durante los 100 primeros días de su gobierno se va a poner al día en la atención médica y la entrega de medicamentos.

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Y envió un mensaje contundente a los grupos ilegales: “Al Eln, al ejército gaitanista y a las Farc, que van a sentir el puño de acero de la mujer colombiana”.

Luego se dirigió a Envigado y culminó su correría en el municipio de Rionegro.

El domingo hará el cierre de campaña en el Movistar Arena de Bogotá y ha asegurado que sus puertas están abiertas porque ha recibido llamadas de muchos petristas arrepentidos que quieren cambiar el rumbo del país.



Abelardo de la Espriella

El tercer cierre de campaña del abogado se llevó a cabo en el Malecón del Río, en Barranquilla. Los dos anteriores los llevó a cabo en Bogotá y Rionegro.

Acompañado por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, De la Espriella manifestó que “no lo vamos a lograr con los de siempre, los que manipulan encuestas. No lo vamos a lograr con los que siempre extorsionan a los presidentes para aprobar proyectos de ley en el Congreso de la República porque los ayudaron a elegirse. No lo vamos a lograr con los que siempre exigen ministerios para poder pagar favores políticos. No lo vamos a lograr con los que siempre cobran tajada ante cada firma de un proyecto contrato. No lo vamos a lograr con los grandes conglomerados económicos que lo único que quieren es que el presidente los favorezca, mientras el pueblo paga los platos rotos”.

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El candidato cerrará su campaña, el domingo, en la Plaza de Toros La Macarena, en Medellín.

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