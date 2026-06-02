El llamado de Sergio Fajardo a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para la segunda vuelta

Luego de obtener 1.009.073 votos (4,26 %) en la primera vuelta presidencial del pasado domingo, el excandidato Sergio Fajardo se pronunció este martes a través de su cuenta de X para referirise al escenario político que enfrenta Colombia de cara a la segunda vuelta programada para el próximo 21 de junio.



En un mensaje titulado “El espíritu del 1.000.000 de votos”, el exalcalde de Medellín y excandidato de Dignidad y Compromiso se refirió a la responsabilidad que, a su juicio, tienen Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tras convertirse en los dos candidatos que disputarán la Presidencia de la República.

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"El domingo Colombia habló. Y Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tienen la enorme responsabilidad de pasar a la segunda vuelta. La responsabilidad de representar a la mayoría de los electores. De sumar y ampliar. De ir mucho más allá de su importante e incuestionable resultado", escribió.

El pronunciamiento se produjo en medio del intercambio de declaraciones que ambos candidatos han sostenido desde el cierre de la jornada electoral. Durante las últimas horas, De la Espriella y Cepeda han protagonizado una discusión pública relacionada con la realización de un debate previo a la segunda vuelta y con las condiciones para llevarlo a cabo.



"Colombia también expresó que hay otras maneras de hacer política: en las formas y en el fondo. Nosotros no logramos pasar a segunda vuelta, pero nuestras ideas están presentes de manera significativa. Un millón de ciudadanos quieren un CAMBIO.SERIO.SEGURO", manifestó.



El excandidato agregó que esos votos se suman a otras expresiones políticas que participaron en la contienda presidencial y que, según afirmó, representan una parte de la ciudadanía que no se identifica con los extremos políticos.

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El llamado de Sergio Fajardo frente a la segunda vuelta

Asimismo, cuestionó algunos de los mensajes que, según él, surgieron después de conocerse los resultados electorales.

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"Lamentablemente, el mismo domingo en la noche, escuchamos a los ganadores discursos inflamados, sectarios y agresivos hacia los que votaron distinto. Discursos que presagian lo peor para Colombia. Y en las horas posteriores hemos conocido también posicionamientos peligrosos para nuestra vida democrática", expresó.

Uno de los puntos centrales de su mensaje estuvo dirigido directamente a los dos aspirantes que continúan en la carrera presidencial.

"Hacemos un llamado a los candidatos a una campaña limpia, con debates, con una renovada cultura democrática y que no divida todavía más a esta Colombia polarizada que, como dijimos, es una grave amenaza a nuestro futuro compartido", indicó.

Las declaraciones se conocen luego de que el país cerrara la primera vuelta presidencial con una participación de 23.978.304 votantes, equivalente al 57,88 % del censo electoral.

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De acuerdo con los resultados reportados por la Registraduría con el 100 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos (43,74 %), mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios (40,9 %), resultados que los llevaron a la segunda vuelta.

Mensaje a los candidatos presidenciales

El espíritu del 1.000.000 de votos



1. El domingo Colombia habló. Y Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tienen la enorme responsabilidad de pasar a la segunda vuelta. La responsabilidad de representar a la mayoría de los electores. De… pic.twitter.com/U72x9SmVOE — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 2, 2026

En su publicación, Fajardo también hizo referencia al respaldo obtenido en las urnas y sostuvo que las propuestas de su campaña seguirán presentes en la discusión pública.

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"El espíritu del millón de votos, lo que entendemos que querían la inmensa mayoría de los que votaron a la fórmula Sergio Fajardo y Edna Bonilla, debe ser escuchado y atendido", afirmó.

Finalmente, señaló que presentará un documento denominado “Decálogo del millón”, iniciativa con la que busca exponer las ideas y principios que, según indicó, representan a quienes respaldaron su candidatura durante la primera vuelta presidencial.

"Los votos no son de los dirigentes. Son de cada ciudadano y ciudadana. Y estos son libres. Pero los que fueron, son y serán nuestros principios y propuestas están ahí para aportar gobernabilidad y centralidad al nuevo gobierno", concluyó.

Hasta el momento, Sergio Fajardo no ha anunciado su respaldo a ninguno de los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial ni ha fijado una posición sobre a cuál de las campañas apoyará de cara a la jornada electoral del próximo 21 de junio.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co