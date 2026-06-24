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El Pacto Histórico desiste de todas las reclamaciones de escrutinio de las elecciones presidenciales

El partido Pacto Histórico, del que hace parte el excandidato presidencial Iván Cepeda, desistió de todas las reclamaciones de escrutinio de las elecciones presidenciales de segunda vuelta del pasado domingo que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 24 de jun, 2026
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El Pacto Histórico desiste de todas las reclamaciones de escrutinio de las elecciones presidenciales
Así fue el proceso de escrutinio de las elecciones presidenciales de Colombia de 2026.
Colprensa

El partido Pacto Histórico dio a conocer este miércoles que se tomó la decisión de desistir de todas las reclamaciones que se hicieron y que se iban a hacer de todos los departamentos en los escrutinios de las elecciones presidenciales en la audiencia nacional. Esto después de que el ahora excandidato presidencial Iván Cepeda anunciara que reconoce los resultados que dan como ganador a Abelardo de la Espriella.

La apoderada del Pacto Histórico, Martha Bolívar, reveló la decisión: "En calidad de testigo ante esta instancia de escrutinio nacional por parte del movimiento político Pacto Histórico, quisiera informar a la honorable audiencia que no solamente no tengo reclamación sobre Vichada, sino que como movimiento político hemos tomado la decisión de desistir en la radicación de nuevas solicitudes de saneamiento".

A las 9:00 de la mañana de este miércoles, horas antes del anuncio de desistir de las reclamaciones, Iván Cepeda dijo en una rueda de prensa que aceptaba los resultados del escrutinio. "La votación muestra una diferencia extraordinariamente estrecha (...) menos de un 1 % separa a las candidaturas que participamos en esta contienda", dijo el senador.

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"Lo hago como un acto de responsabilidad democrática para contribuir al diálogo ciudadano. Lo hago porque creo profundamente en la democracia y que las diferencias políticas deben resolverse con participación ciudadana y respeto a las instituciones", agregó el excandidato del Pacto Histórico, indicando que "aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña electoral".

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La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer que en un 99,997 % coincide el preconteo con el escrutinio de primer nivel de los jueces de la República. "Cerca de 9.000 personas entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país adelantaron esta tarea que concluyó en las últimas horas. Asimismo, la entidad destaca que este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia", indicó la entidad.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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