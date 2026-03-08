Fotos que dejó la jornada electoral: reaparición de Verónica Alcocer y votaciones de los candidatos

La reaparición de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, y de la familia presidencial reunida fueron algunas de las imágenes que dejó la jornada de elecciones legislativas 2026. Desde que abrieron las urnas a las 8:00 de la mañana, el presidente Gustavo Petro se acercó a la mesa #1 para ejercer su derecho al voto y a lo largo de la jornada tanto expresidentes como candidatos al Congreso cumplieron con la jornada.



Los discursos de Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán

Después de ejercer su derecho al voto, el jefe de Estado, junto al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pronunciaron sus discursos invitando a los ciudadanos a votar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El presidente Gustavo Petro abrió la jornada diciendo que “vengo a cumplir con mi deber ciudadano y a fortalecer las instituciones democráticas del país. Yo no voy a votar por la consulta presidencial, voy a votar por la confirmación del nuevo Senado y Cámara”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá señaló que “muchas personas han dado la vida para que tengamos este derecho hoy. Muchas mujeres particularmente hay que decirlo hoy, en el día d la mujer, han sido clave para la democracia en Colombia exista. Votemos en homenaje a ellas todos masivamente”.



Presidencia

Publicidad

Expresidentes votan en las elecciones legislativas

Sobre las 9:00 de la mañana, a la mesa de votación se acercó el expresidente César Gaviria. El exmandatario, ante medios de comunicación, señaló que el presidente Petro “puso en duda la elección que lo llevó a la Presidencia, pero bueno, fue así y todos esperamos que se respete y cumpla con la voluntad de los colombianos”.

El expresidente Álvaro Uribe también salió a ejercer su derecho al voto, en el municipio de Rionegro, Antioquia, y se encontraba acompañado de Paloma Valencia.

Publicidad

Otros expresidentes como Juan Manuel Santos e Iván Duque también se hicieron notar durante la jornada electoral.

Expresidentes hacen presencia en las elecciones - Colprensa / redes sociales

Precandidatos presidenciales ejercieron su derecho al voto

Pasadas las 10:00 de la mañana, Enrique Peñalosa, candidato a una de las consultas interpartidistas, llegó a su mesa de votación para ejercer su derecho. Por su parte, Claudia López, también candidata en las consultas interpartidistas, hizo presencia en su mesa de votación para votar.

Después de las 11:00 de la mañana, en las urnas también hizo presencia el ya candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien estuvo acompañado por representantes de la izquierda como María José Pizarro y María Fernanda Carrascal.

Otra de las candidatas en las consultas, Paloma Valencia, se acercó a su mesa de votación después de la 1:00 de la tarde para votar en estas elecciones legislativas. El candidato Juan Daniel Oviedo también salió a votar y lo hizo saber a través de sus redes sociales.

Colprensa / redes sociales

Publicidad

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella salieron a votar

Los candidatos presidenciales Iván Cepeda, quien lideras las principales encuestas en Colombia, y Abelardo de la Espriella, que se ubica segundo en las encuestas fueron a ejercer su derecho al voto.

Mientras que Iván Cepeda hizo su votación en la ciudad de Bogotá, acompañado por algunas representantes de la izquieda, el candidato de una facción de la derecha lo hizo en Barranquilla.

Colprensa / redes sociales

Publicidad

Hernán Penagos da balance de elecciones legislativas

Las elecciones legislativas y consltas interpartidistas cerraron a las 4:00 de la tarde, luego de ocho horas de votación para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 y a tres candidatos presidenciales en consultas entre partidos de centro, izquierda y derecha.

"Debo destacar cómo ha transcurrido la jornada electoral del día de hoy de manera pacífica y tranquila", indicó el registrador nacional, Hernán Penagos, al dar por concluidas las votaciones.

La Registraduría Nacional, que organiza las elecciones legislativas en Colombia, señaló que 41.287.084 colombianos estaban habilitados para votar en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos en todo el país, pero aún no ha informado sobre el índice de participación.

En total, 3.081 candidatos (1.071 para el Senado y 2.010 para la Cámara de Representantes) se inscribieron estas elecciones legislativas, de las que la Registraduría Nacional del Estado Civil espera tener resultados consolidados unas dos horas después del cierre de los puestos de votación.

Publicidad

Los senadores y representantes elegidos hoy asumirán su puesto en el Congreso el próximo 20 de julio y su composición será crucial para la gobernabilidad del presidente que asuma el próximo 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro.



¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las elecciones presidenciales en Colombia se llevarán a cabo el 31 de mayo y si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos, como apuntan las encuestas de intención de voto, habrá una segunda vuelta presidencial el 21 de junio para definir quién llegará a la Casa de Nariño.

También se votaron hoy en Colombia en tres consultas para escoger candidatos de izquierda, centro y derecha para definir a los candidatos para las elecciones presidenciales, que se sumarán a otros nombres que ya están inscritos por diferentes partidos o movimientos ciudadanos

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias