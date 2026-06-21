El candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, es el presidente electo de electo de Colombia, según los datos de preconteo de las elecciones presidenciales de segunda vuelta de este domingo 21 de junio. El abogado obtuvo cerca de 248.000 votos más que el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lo que representa menos del 1 % de los votos válidos.



De la Espriella obtuvo 12.953.317 de votos, el 49,65 %, frente a los 12.705.233 votos de Cepeda, el 48,70 %, según los datos de preconteo con el 99,94 % de mesas informadas. Con estos resultados el abogado se convertiría en en presidente de la República el próximo 7 de agosto, sucediendo a Gustavo Petro en el cargo, quien había sido elegido para el período 2022-2026.



¿Cómo votó cada departamento de Colombia en las elecciones presidenciales del 21 de junio?

Estos son los resultados de preconteo de las elecciones presidenciales de este 21 de junio por departamento.



Amazonas

Iván Cepeda: 17.849 - 61,89 %

Abelardo de la Espriella: 10.584 - 36,7 %

Antioquia

Abelardo de la Espriella: 2.185.834 - 64,42 %

Iván Cepeda: 1.133.681 - 33.41 %

Arauca

Abelardo de la Espriella: 63.523 - 56,6 %

Iván Cepeda: 46.420 - 41,36 %

Atlántico

Iván Cepeda: 723.403 - 58,61 %

Abelardo de la Espriella: 505.091 - 40,42 %

Bogotá

Iván Cepeda: 2.235.514 - 52,47 %

Abelardo de la Espriella: 1.933.243 - 45,37 %

Bolívar

Iván Cepeda: 591.870 - 59,51 %

Abelardo de la Espriella: 391.458 - 39,36 %

* Con el 99,98 % de las mesas informadas.



Boyacá

Abelardo de la Espriella: 441.557 - 60,22 %

Iván Cepeda: 280.199 - 38,21 %

Caldas

Abelardo de la Espriella: 306.735 - 58,77 %

Iván Cepeda: 203.704 - 39,03 %

Caquetá

Iván Cepeda: 102.286 - 48,97 %

Abelardo de la Espriella: 101.588 - 48,64 %

*En primera vuelta en más votado en este departamento fue Abelardo de la Espriella.



Casanare

Abelardo de la Espriella: 161.203 - 69,09 %

Iván Cepeda: 68.474 - 29,34 %

Cauca

Iván Cepeda: 585.479 - 75,64 %

Abelardo de la Espriella: 176.901 - 22,85 %

Cesar

Iván Cepeda: 281.730 - 50,88 %

Abelardo de la Espriella: 265.645 - 47,97 %

Chocó

Iván Cepeda: 152.674 - 81,37 %

Abelardo de la Espriella: 33.360 - 17,78 %

Córdoba

Iván Cepeda: 499.149 - 58,28 %

Abelardo de la Espriella: 349.190 - 40,77 %

Cundinamarca

Abelardo de la Espriella: 896.844 - 52,9 %

Iván Cepeda: 768.378 - 45,32 %

Guainía

Iván Cepeda: 9.690 - 63,48 %

Abelardo de la Espriella: 5.388 - 35,3 %

Guaviare

Abelardo de la Espriella: 20.678 - 52,78 %

Iván Cepeda: 17.504 - 44,68 %

Huila

Abelardo de la Espriella: 375.032 - 61,12 %

Iván Cepeda: 229.048 - 37,33 %

La Guajira

Iván Cepeda: 198.557 - 60,45 %

Abelardo de la Espriella: 126.501 - 38,51 %

Magdalena

Iván Cepeda: 347.228 - 57,02 %

Abelardo de la Espriella: 255.098 - 41,89 %

Meta

Abelardo de la Espriella: 339.754 - 59,14 %

Iván Cepeda: 225.693 - 39,28 %

Nariño

Iván Cepeda: 651.839 - 76,73 %

Abelardo de la Espriella: 188.619 - 22,2 %

Norte de Santander

Abelardo de la Espriella: 602.652 - 76,56 %

Iván Cepeda: 174.152 - 22,12 %

*Con el 99,95 % de las mesas informadas.



Putumayo

Iván Cepeda: 131.958 - 78,52 %

Abelardo de la Espriella: 33.900 - 20,17 %

Quindío

Abelardo de la Espriella: 179.562 - 58,33 %

Iván Cepeda: 122.068 - 39,65 %

Risaralda

Abelardo de la Espriella: 288.680 - 53,73 %

Iván Cepeda: 237.624 - 44,23 %

San Andrés

Iván Cepeda: 12.311 - 53,8 %

Abelardo de la Espriella: 10.024 - 43,8 %

Santander

Abelardo de la Espriella: 822.592 - 64,58 %

Iván Cepeda: 431.551 - 33,88 %

Sucre

Iván Cepeda: 279.312 - 59,19 %

Abelardo de la Espriella: 188.380 - 39,92

Tolima

Abelardo de la Espriella: 425.172 - 57,83 %

Iván Cepeda: 299.389 - 40,72 %

Valle del Cauca

Iván Cepeda: 1.404.083 - 60,82 %

Abelardo de la Espriella: 870.000 - 37,68 %

Vaupés

Iván Cepeda: 9.481 - 80,86 %

Abelardo de la Espriella: 2.119 - 18,07 %

Vichada

Iván Cepeda: 14.274 - 54,43 %

Abelardo de la Espriella: 11.686 - 44,56 %

Por su parte, estos fueron los resultados de las elecciones presidenciales de este 21 de junio en el exterior:



Abelardo de la Espriella: 389.590 - 63,78 %

Iván Cepeda: 212.317 - 34,75 %

*Con el 99,78 % de las mesas informadas.

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