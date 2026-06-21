El candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, es el presidente electo de electo de Colombia, según los datos de preconteo de las elecciones presidenciales de segunda vuelta de este domingo 21 de junio. El abogado obtuvo cerca de 248.000 votos más que el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lo que representa menos del 1 % de los votos válidos.
De la Espriella obtuvo 12.953.317 de votos, el 49,65 %, frente a los 12.705.233 votos de Cepeda, el 48,70 %, según los datos de preconteo con el 99,94 % de mesas informadas. Con estos resultados el abogado se convertiría en en presidente de la República el próximo 7 de agosto, sucediendo a Gustavo Petro en el cargo, quien había sido elegido para el período 2022-2026.
¿Cómo votó cada departamento de Colombia en las elecciones presidenciales del 21 de junio?
Estos son los resultados de preconteo de las elecciones presidenciales de este 21 de junio por departamento.
Amazonas
- Iván Cepeda: 17.849 - 61,89 %
- Abelardo de la Espriella: 10.584 - 36,7 %
Antioquia
- Abelardo de la Espriella: 2.185.834 - 64,42 %
- Iván Cepeda: 1.133.681 - 33.41 %
Arauca
- Abelardo de la Espriella: 63.523 - 56,6 %
- Iván Cepeda: 46.420 - 41,36 %
Atlántico
- Iván Cepeda: 723.403 - 58,61 %
- Abelardo de la Espriella: 505.091 - 40,42 %
Bogotá
- Iván Cepeda: 2.235.514 - 52,47 %
- Abelardo de la Espriella: 1.933.243 - 45,37 %
Bolívar
- Iván Cepeda: 591.870 - 59,51 %
- Abelardo de la Espriella: 391.458 - 39,36 %
* Con el 99,98 % de las mesas informadas.
Boyacá
- Abelardo de la Espriella: 441.557 - 60,22 %
- Iván Cepeda: 280.199 - 38,21 %
Caldas
- Abelardo de la Espriella: 306.735 - 58,77 %
- Iván Cepeda: 203.704 - 39,03 %
Caquetá
- Iván Cepeda: 102.286 - 48,97 %
- Abelardo de la Espriella: 101.588 - 48,64 %
*En primera vuelta en más votado en este departamento fue Abelardo de la Espriella.
Casanare
- Abelardo de la Espriella: 161.203 - 69,09 %
- Iván Cepeda: 68.474 - 29,34 %
Cauca
- Iván Cepeda: 585.479 - 75,64 %
- Abelardo de la Espriella: 176.901 - 22,85 %
Cesar
- Iván Cepeda: 281.730 - 50,88 %
- Abelardo de la Espriella: 265.645 - 47,97 %
Chocó
- Iván Cepeda: 152.674 - 81,37 %
- Abelardo de la Espriella: 33.360 - 17,78 %
Córdoba
- Iván Cepeda: 499.149 - 58,28 %
- Abelardo de la Espriella: 349.190 - 40,77 %
Cundinamarca
- Abelardo de la Espriella: 896.844 - 52,9 %
- Iván Cepeda: 768.378 - 45,32 %
Guainía
- Iván Cepeda: 9.690 - 63,48 %
- Abelardo de la Espriella: 5.388 - 35,3 %
Guaviare
- Abelardo de la Espriella: 20.678 - 52,78 %
- Iván Cepeda: 17.504 - 44,68 %
Huila
- Abelardo de la Espriella: 375.032 - 61,12 %
- Iván Cepeda: 229.048 - 37,33 %
La Guajira
- Iván Cepeda: 198.557 - 60,45 %
- Abelardo de la Espriella: 126.501 - 38,51 %
Magdalena
- Iván Cepeda: 347.228 - 57,02 %
- Abelardo de la Espriella: 255.098 - 41,89 %
Meta
- Abelardo de la Espriella: 339.754 - 59,14 %
- Iván Cepeda: 225.693 - 39,28 %
Nariño
- Iván Cepeda: 651.839 - 76,73 %
- Abelardo de la Espriella: 188.619 - 22,2 %
Norte de Santander
- Abelardo de la Espriella: 602.652 - 76,56 %
- Iván Cepeda: 174.152 - 22,12 %
*Con el 99,95 % de las mesas informadas.
Putumayo
- Iván Cepeda: 131.958 - 78,52 %
- Abelardo de la Espriella: 33.900 - 20,17 %
Quindío
- Abelardo de la Espriella: 179.562 - 58,33 %
- Iván Cepeda: 122.068 - 39,65 %
Risaralda
- Abelardo de la Espriella: 288.680 - 53,73 %
- Iván Cepeda: 237.624 - 44,23 %
San Andrés
- Iván Cepeda: 12.311 - 53,8 %
- Abelardo de la Espriella: 10.024 - 43,8 %
Santander
- Abelardo de la Espriella: 822.592 - 64,58 %
- Iván Cepeda: 431.551 - 33,88 %
Sucre
- Iván Cepeda: 279.312 - 59,19 %
- Abelardo de la Espriella: 188.380 - 39,92
Tolima
- Abelardo de la Espriella: 425.172 - 57,83 %
- Iván Cepeda: 299.389 - 40,72 %
Valle del Cauca
- Iván Cepeda: 1.404.083 - 60,82 %
- Abelardo de la Espriella: 870.000 - 37,68 %
Vaupés
- Iván Cepeda: 9.481 - 80,86 %
- Abelardo de la Espriella: 2.119 - 18,07 %
Vichada
- Iván Cepeda: 14.274 - 54,43 %
- Abelardo de la Espriella: 11.686 - 44,56 %
Por su parte, estos fueron los resultados de las elecciones presidenciales de este 21 de junio en el exterior:
- Abelardo de la Espriella: 389.590 - 63,78 %
- Iván Cepeda: 212.317 - 34,75 %
*Con el 99,78 % de las mesas informadas.
MATEO MEDINA ESCOBAR
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