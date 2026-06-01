Iván Cepeda llama a Abelardo de la Espriella para un debate político con condiciones a acordarse

Las estrategias políticas de cara a la segunda vuelta se empezaron a mover desde que el preconteo de la Registraduría reflejó que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se tendrían que medir en unas nuevas votaciones. De hecho, los candidatos se atacaron de manera fuerte durante sus declaraciones posteriores a los resultados.

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Ahora, una de las estrategias de Cepeda, quien tendrá que recortar una distancia de cerca de 700.000 votos, será la de medirse con De la Espriella en debate. De hecho, en un breve comunicado, el candidato del Pacto Histórico dijo que “emplazo al candidato Abelardo de la Espriella a debate”.

En la comunicación, a través de X, Cepeda señaló que anuncia a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella. “Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”, detalló.



#LoÚltimo | El candidato Iván Cepeda llamó a un debate a Abelardo de la Espriella. Le contamos los detalles.



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La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones informó que, con el 100 % de las mesas informadas, De la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, recibió 10.361.499 votos (43,74 %), lo que significa una ventaja de 673.138 papeletas frente a Cepeda, que obtuvo 9.688.361 sufragios (40,9 %).

Tras estos resultados, Cepeda mencionó que “el señor De la Espriella representa el fascismo mafioso, que lo sepan claramente hoy quienes duden en torno a qué representa y cuál es su proyecto”, dijo. Y añadió que “los alcances, avances y logros en materia social de nuestro gobierno bajo un eventual mandato del señor De la Espriella serán pulverizados: no salario vital, no reforma agraria, no apoyo a la educación pública y a la matrícula 0, no más apoyo a la juventud; apoyo simple y llanamente a los círculos más descompuestos y más poderosos desde el punto de vista económico de la sociedad colombiana”.

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Mientras que De la Espriella se refirió a Cepeda como "una marioneta" de Petro. Además, afirmó que Cepeda “no tuvo el carácter para atender a los periodistas” y “le tiembla la voz cuando de hablar claro se trata”. Sostuvo que el senador “promueve una constituyente para dinamitar nuestra Carta Magna”, recalcando que “su única propuesta, su verdadera obsesión es convocarnos a una Asamblea Constituyente y sentarnos en mesas con bandidos. (…) Quieren cambiar la Constitución para atornillarse al poder”.

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