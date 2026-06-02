María José Pizarro sobre campaña de Iván Cepeda: "No estamos impulsando una constituyente"

En entrevista con Noticias Caracol En vivo, la senadora y jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda, María José Pizarro, ofreció detalles sobre el rumbo de la contienda electoral de cara a la segunda vuelta presidencial. Pizarro fue enfática en desmarcar la campaña de la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente y analizó los retos tras los resultados del pasado domingo.



Pese a no haber ganado en primera vuelta como se planteó inicialmente, Pizarro defendió los resultados obtenidos por la llamada Alianza por la vida. Según la senadora, "nosotros no podemos vender como una derrota un triunfo. Nosotros obtuvimos una votación un 17% mayor que en el 2022 en la primera vuelta". Y destacó que más de 9 millones de personas acompañaron la propuesta de Cepeda, lo cual a su juicio representa el crecimiento de su fuerza política.

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Uno de los puntos más polémicos ha sido la intención de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Ante esto, Pizarro aclaró: "Nosotros no estamos impulsando una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que nosotros estamos impulsando es un gran espacio de acuerdo nacional previo a cualquier otro camino que podría derivar o no en una asamblea".

La senadora explicó que el objetivo primordial es un diálogo entre diversos sectores para solucionar los problemas del país, respetando las "líneas rojas" de partidos aliados como En Marcha y el Partido Verde. Además, subrayó que Iván Cepeda, de llegar a la Presidencia, es quien asume y cumple los compromisos de gobierno de manera autónoma.



La campaña busca ahora conquistar el voto de centro y de sectores preocupados por lo que denominan una "deriva autoritaria que significaría la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia". Pizarro señaló que el programa de su contrincante es "profundamente preocupante" y que defenderán los logros sociales actuales, como la universidad gratuita y el salario vital.



Para lograrlo, plantean un despliegue territorial masivo. "Bogotá es reflejo de la nación colombiana y la nación colombiana es una nación dividida", afirmó la jefa de debate, quien aseguró que recorrerá las calles de la capital para convencer a los ciudadanos independientes.

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Respecto a la presunta participación del presidente Gustavo Petro en la campaña, Pizarro manifestó que él "sigue y seguirá siendo el líder de este proyecto político", aunque aclaró que debe cumplir los parámetros de la ley. Por otro lado, denunció una "clara injerencia" por parte del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, "en las elecciones de Colombia" tras su reunión con el candidato De la Espriella, calificándola como una "usurpación de funciones" diplomáticas que corresponden únicamente al Ejecutivo actual.

La senadora reiteró que la campaña está en una fase de revisión comunicacional y organizativa para "enmendar lo que tengamos que enmendar" y ganar la Presidencia con determinación.

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